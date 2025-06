Paunovic no quiere ver "a nadie con la cabeza abajo" y habla de la lesión de Hassan de cara al play off

Paunovic analizó el duelo de los azules ante el Cádiz en la sala de prensa del Tartiere. El Oviedo no consiguió el ascenso directo a Primera tras la victoria del Elche, pero ya amarra tres victorias seguidas.

El resumen. "Es muy positivo acabar la temporada regular de esta manera. Ya daré un poco más de detalles, pero terminar con nota positiva y con el equipo donde está es bueno, gestionando las tarjetas además. Falta ver el desenlace de las sobrecargas después del partido. La gente nos ha apoyado muchísimo, el recibimiento ha sido espectacular. La primera parte se jugó muy bien. No me gustó cuando se marcó el primer gol porque dejamos de jugar. Ahí se aprovecharon, en la pausa de hidratación obligada, ahí apretamos. La segunda parte ha sido un mazazo por conocer el resultado en La Coruña. Sabíamos que teníamos que ajustar los objetivos para quedar terceros. No fue un buen tiempo, el Cádiz aprovechó eso y poco a poco fueron mejorando. Eso es consecuencia de las circunstancias que teníamos. Cambió el partido y el contexto. Aun así la gente se quedó hasta el final y estuvo escuchando lo que dijo Cazorla. Ya dejamos este partido atrás y nos enfocamos hacia el play-off, que ya está a la vuelta de la esquina. Quiero felicitar a Elche y Levante por el ascenso directo".

El Oviedo no pierde, un buen indicador. "Creo que sí. Me ha gustado mucho nuestra línea defensiva. Quizá no tuvimos un buen equilibrio entre el medio del campo y el ataque, pero la defensa estuvo sólida. Es buen indicador. Acabar fuerte y como hicimos estos diez partidos es un buen mensaje. Ahora viene lo más difícil y lo más bonito. Sé que estamos un poco decepcionados, quizás esos dos puntos que se nos escaparon en Eibar nos duelen, pero tenemos que estar enfocados en el play-off, que es nuestra oportunidad".

El duelo en Elche. "Ya veías a la gente con las caras largas y que no pintaba bien. No sabía el resultado exacto, lo supe en el descanso. Entendí por qué estaba el ambiente así. Tenemos que mirar a lo nuestro".

El rival del play-off. "El Almería es un rival difícil, que ha ido recuperando su forma en las últimas semanas. Tienen muchísimas cualidades a nivel colectivo e individual. Depende de nosotros. Podía habernos tocado cualquiera, así que estamos listos para todo. Tenemos que enfocarnos y reponer al grupo que competirá en seis días".

Jugar como tercero. "Esto puede ser una ventaja, pero tienes que saber cómo jugar los dos partidos. De nada te vale jugar el segundo en casa si no compites bien. Quedar terceros ha sido fundamental, por eso los cambios de la segunda parte. Lo que nos ha pasado nos puede servir, habrá que utilizarlo. Ya sabemos cómo controlar las emociones y lo que conlleva para ser un ganador y conseguir el objetivo más difícil".

Los tocados. "Alemão sigue con sus molestias de pubis, las estamos gestionando. El partido era complicado para él. Paraschiv venía creciendo y tuvo muy buen partido. El plan era juntarlos a los dos, pero las circunstancias no nos lo permitieron. Lo de Hassan es una sobrecarga y nos falta hacer un diagnóstico. En principio, podría estar disponible".

La decepción. "No quiero ver a nadie con la cabeza abajo. Quiero a esta maravillosa afición, pero hay que levantarse. Tenemos la oportunidad, está ahí. Lamento los puntos perdidos en Eibar, pero eso no se puede cambiar. Hay que disfrutar consiguiendo el objetivo final, y para eso necesitamos que todos creamos y que sigamos con esta fe. Hemos pospuesto el objetivo final, pero que nadie se venga abajo. Hay que celebrar el tercer puesto y todo lo que eso conlleva".

El ambiente en el vestuario. "Había un ambiente mixto. Todos sabemos que esto formaba parte del desenlace que podíamos tener. Vi a los que no jugaron más afectados, y otros que están cansados. El ambiente está tranquilo, pero todos estamos con la convicción de lo que toca hacer".

Las bajas. "No tenemos noticia de recuperar a ninguno de los lesionados, pero tenemos un grupo predispuesto"

Omar Falah. "El chico está creciendo mucho. Lo único que no pudimos tener el balón lo suficiente para que se pudiese lucir. Pero les va a servir esta experiencia y me quedo triste por todos los demás que no han participado".

El ambiente previo. "Fantástico, es inolvidable. Todos grabábamos desde el autobús y tenía que estar enfocado. Me costaba. Veía esas caras de toda la gente que ama tanto al club. Toda esa energía fue tremenda. Quedan cuatro partidos para que se repita".