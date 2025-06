La Ascensión mantiene el pulso al partido del ascenso: hubo público para todo

Aún le quedan unos cuantos partidos del Oviedo sin ver en directo –ni por televisión ni en el campo– a Ricardo Mesa Soto. Solo volverá a seguir los encuentros de su equipo de toda la vida si éste sube a Primera, y todavía queda... Natural de Grandas de Salime, pero afincado en la capital de Asturias, Mesa es un aficionado de los "enfadados" con los azules desde que hace unos cuantos años bajaron de categoría: "Dijeron que era por falta de dinero, pero los socios ahí estábamos pagando religiosamente la cuota. Me planté y dejé de seguirlos".

Así que este domingo, mientras la afición contenía la respiración en el Tartiere a ver si el equipo subía a Primera División, él decidió coger a sus nietos, Lara y Pelayo, e ir a darse un paseo por la ciudad, que para eso se celebraba la Feria de la Ascensión y había mucho en lo que entretenerse, tanto él como los dos pequeños.

"Ella es socia desde que nació y mi hijo, también. Yo lo fui toda la vida", aseguró el grandalés durante una parada en la plaza Porlier, en el puesto de la bodega Monasterio de Corias, de la DOP Cangas del Narcea. Allí pidió un vino y mientras echaba un ojo a sus nietos, aprovechó para echar otro de refilón al móvil a ver cómo iba la cosa. Entonces no pintaba bien para el Oviedo, empatado entonces con el Cádiz a mitad del primer tiempo; y en La Coruña, el Elche goleaba al Depor, algo que perjudicó a los asturianos. "Lo hago de vez en cuando, me informo por el teléfono, no me resisto. Pero me niego a ir al campo. Ya iré si suben... Aunque queda mucho aún, mucho partido por ganar", auguró ante Juan Díaz, de la bodega de Cangas del Narcea.

Éste estuvo más pendiente del partido, a través de la radio, mientras atendía su puesto en La Ascensión. Hubo muchos que querían haber visto el partido, pero no pudieron por tener que trabajar. La mayoría se las arregló como pudo: por la radio, las televisiones de los bares.... También mucho aficionado tiró de la aplicación de TV en el móvil –se les reconocía por la bufanda y camiseta, y el pinganillo en la oreja– mientras paseaba o descansaba en un banco al aire libre.

Todo valió para estar informado de lo que acontecía sobre el césped del estadio ovetense, lleno hasta la bandera. No estuvo así el centro de la ciudad durante el partido –la lluvia deslució la jornada entera–, pero tampoco es que se quedara barrido de gente por este motivo. La Ascensión atrae a mucho foráneo, que prefirió disfrutar de la programación festiva a seguir el fútbol.

En la carpa del parque San Francisco destinada a las razas de ganado autóctonas también hubo un lleno considerable mientras los azules peleaban por el ascenso a pocos kilómetros. "Tiran más las cabras bermeyas", bromeó el criador Ovidio José Pérez, de Las Regueras. Él es poco futbolero. Como la pequeña Jimena Muñiz, a quien su madre Vanesa Suárez intentó sin éxito llevar para casa para poder ver la segunda parte de un encuentro que su padre seguía en el Tartiere. "Está empeñada en ver a los animales", asumió con humor. Como ella, muchos más allí siguieron ajenos al marcador.

Hasta el Obispo, Jesús Sanz, se declaró sorprendido en la misa de iniciación cristiana para adultos –que se programó justo a la hora del partido– de ver la Catedral tan llena. Al final, todo es cuestión de fe.