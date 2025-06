El millonario Almería, primer escollo del play-off para el Oviedo: esto cuesta la plantilla andaluza

El Mirandés, que en la penúltima jornada se dejó un empate en su campo ante el Almería que le costó el segundo puesto, se medirá al Racing de Santander, que se cuela quinto, en la otra eliminatorias del playoff de ascenso a Primera División. De ese enfrentamiento saldría el rival de la final del Real Oviedo en el caso de que los azules eliminen al peligroso Almería de Rubi.

El conjunto dirigido por Alessio Lisci finalizó la temporada en cuarta posición, asegurando su plaza en la fase de ascenso con una victoria contundente ante el Cartagena por 1-3 en la última jornada con goles de Izeta, Joel Roca y Álex Calvo, que a pesar de los cambios en el once, reflejaron el buen momento del equipo rojillo, que ha demostrado solidez defensiva y eficacia ofensiva en el tramo decisivo del campeonato.

El Cartagena llegó a la cita ya sin ningún objetivo clasificatorio en juego, tras confirmar su descenso hace varias semanas en una temporada para olvidar. No obstante, le puso las cosas difíciles al cuadro de Lisci. Para los jabatos no se dio el escenario soñado, que partía de su victoria, pero además dependía de que el Elche y Real Oviedo tropezaran en sus enfrentamientos, algo que no sucedió.

Por su parte, el Racing de Santander concluyó la temporada en la quinta plaza, con 68 puntos, tras ganar al Granada en el último suspiro del partido por 2-1. No era un choque más, era uno cargado de tensión ya que un triunfo nazarí hubiera metido a los de Pacheta en la promoción de ascenso en lugar de los de José Alberto. El Granada, de hecho, empezó adelantándose con un tanto de Abde. Pero el Racing igualó pronto y, además, se vio beneficiado por la roja a Neva. Sangalli le dio la vuelta al final.

Mirandés y Racing se conocen bien y protagonizarán una eliminatoria muy igualada, aunque el conjunto de Lisci ganó los dos partidos de liga regular, el primero en el Sardinero por 0-1 con gol de Reina en el minuto 89 y la vuelta por 2-1 remontando el gol inicial de Mario García con un tanto de Izeta y otro de Manu Hernández en propia puerta.