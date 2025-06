Esta es la porra de Juanma Cataño, Siro López y Cañizares sobre el ascenso del Oviedo

Llega el momento de la verdad en Segunda División. El play-off por el ascenso está en marcha. El Real Oviedo cumplió su cometido el domingo ante el Cádiz ganando a los gaditanos en el Carlos Tartiere (2-1), pero no se cumplió la premisa de que el Deportivo tumbara en Riazor al Elche, nuevo equipo de Primera junto al Levante. A los azules les toca ahora andar el tortuoso camino de las eliminatorias. Precisamente, los cruces, la igualdad de la categoría y los favoritismos de cara a que equipo será de Primera en la temporada 2025-2026 de Primera fueron analizados ayer domingo en la tertulia del Partidazo de la cadena Cope por el periodista asturiano Juanma Castaño y su tertulianos. Estas son las quinielas.

Fouto siguió el partido a pie de campo en el Tartiere: “Un poco descafeinado porque marcó muy pronto el Elche y hubo un poco de bajón en la grada, que estaba llena. Pero el Oviedo tiene ahora un play-off en el que va a tener el factor campo a favor”. Juanma Castaño, reconocido seguidor del Sporting, puntualizó que “el Oviedo puede subir a Primera si no marca ni le marcan ningún gol. Con cuatro empates…”. A lo que terció Fouto: “Le veo muy buena pinta. Con Paunovic no ha perdido ningún partido, la gente está muy enchufada. Cazorla ha leído al final un comunicado muy emotivo. La gente no se tiene que venir abajo, quedan cuatro partidos”. “El Elche lo ha solventado rapidísimo, ha anulado la emoción de la tarde de radio”, añadió Juanma Castaño sobre cómo el equipo de Eder Sarabia resolvió su partido en Riazor ante el Deportivo, vital para las aspiraciones azules de cara a meterse en los puestos de ascenso directo.

“El Almería-Oviedo es un pedazo de eliminatoria”, añadió Juanma Castaño. “El Racing, por su rock and roll le podría venir peor al Oviedo”, comentó el también periodista asturiano Heri Frade. “El Oviedo de Paunovic ha puesto la primera piedra”, dijo Frade. Sobre lo sucedido en el Deportivo-Elche, y a preguntas de Castaño, afirmó: “¿Están muy cabreados en Oviedo con lo de Dépor? Mucho, mucho. Cualquiera que haya visto el partido… El deportivismo está muy enfado por la imagen que ha dado su equipo”. A lo que Siro López, periodista y exjefe de prensa del equipo gallego en tiempos de Lendorio, apostilló: “Mucho, mucho. Pero desde que el Depor aseguró la permanencia lleva la misma tónica”. “Paunovic ha puesto la primera piedra con un discurso fantástico para echar a la gente arriba. El Oviedo es, numéricamente, el equipo más en forma de la categoría. Tan preocupado debe estar el Oviedo del Almería como el Almería del Oviedo. El problema es que el Almería es un equipo que no sabes por dónde te va a salir, como tenga el día te tritura”, añadió Heri Frade.

El asturiano es positivo ya que “el Oviedo se sabe el camino. El Oviedo hizo el peor partido de la (pasada temporada) con Carrión el último día (en referencia a lo sucedido en Cornellá). El factor Tartiere va a ser brutal, porque lo de ese campo lleno va a ser increíble. Ese campo y esa afición cambió su manera de ser con la página más negra de su historia con el descenso a Tercera División. La gente se dio cuenta que había que tirar del equipo y no ha dejado de tirar del equipo. Es brutal ver el Tartiere. La gente se lo merece. Hemos pasado perrerías auténticas en esto veintipico años. Confío en el carácter balcánico de Paunovic”.

Sobre la quiniela de quién va a subir realizada entre los tertulianos el Oviedo salió muy bien parado. Manolo Lama apostó por el Almería. Joseba Larrañaga también por el Almería. Gonzalo Miró, voz crítica del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, se posicionó con el Oviedo. Mónica Marchante con el Racing de Santander. Miguel Rico, aficionado de los azules, fue claro: “El Oviedo, espero”. Cañizares, el que fuera portero del Real Madrid, Celta, Valencia y de la selección, también va con el Oviedo. Roberto Palomar, periodista el Marca, se decantó por el Almería. Fouto apuesta por “el Real Oviedo”. Roberto Morales, de la agencia Efe, también ve a los de Paunovic en Primera. Y Siro López remató: “Espero y deseo que el Real Oviedo”.

Almería y Real Oviedo inauguran el play-off en el Power Horse Stadium de Almería, el próximo sábado, 7 de junio a partir de las 21.00 horas. El domingo 8, Racing y Mirandés compiten en El Sardinero a partir de las 18.30 horas.

La eliminatoria de los azules se resolverá en el Tartiere el miércoles 11 de junio, a las 21.00 horas. Al día siguiente, jueves, y a la misma hora se jugará el Mirandés y el Racing en Anduva.

La final por el ascenso, entre los dos vencedores de las eliminatorias, se juega el domingo 15 de junio (19.00 horas) y el sábado 21 de junio (21.00 horas). De eliminar al Almería, el Oviedo disputaría esta segunda eliminatoria con la vuelta en su campo, ante Mirandés o Racing.