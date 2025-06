La amarga queja de una canterana despedida por el Oviedo: “Una llamada telefónica sin ninguna explicación….”

Tras conquistar el ansiado ascenso a Primera Federación, la antesala de la LigaF, la máxima competición del fútbol femenino en España, el Real Oviedo ya trabaja en la configuración de la plantilla, para la que se espera un salto de calidad. Los primeros pasos son dolorosos, con la comunicación de las bajas. El Oviedo despidió esta mañana en sus redes sociales a las canteranas María Iglesias y Marina Crespo, agradeciéndoles su implicación y el tiempo en el club: desde 2008 la primera y desde 2013 la segunda.

Iglesias también se dirigió a sus seguidores en X para analizar el final de la etapa en el club azul. “Llegué en 2008, con tan solo 13 años, al Oviedo Moderno, club al que estaré toda la vida agradecida”, inicia su despedida, en la que agradece al Oviedo estos años: “Un orgullo y placer haber vestido esta camiseta. Siempre una oviedista más”.

En el texto publicado, Iglesias también muestra su malestar con las formas en la que la entidad azul le comunicó su salida: “Tras todo ello, el 30 de mayo, a través de una llamada telefónica, y sin ninguna explicación, se me comunica que no cuentan conmigo para la nueva temporada. Tras 16 años en el club me esperaba que esto ocurriera de forma diferente. Me da mucha pena no poder haberme despedido como me hubiera gustado”.