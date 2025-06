Creemos más que nunca: la opinión sobre el play-off del Oviedo

Ha llegado el momento. El momento de demostrar que este equipo no se rinde, que esta ciudad no se doblega y que este escudo sigue siendo sinónimo de orgullo, valor y garra. En un Carlos Tartiere lleno de alma, de esperanza y de oviedismo, vivimos una tarde mágica. Ganamos. Sufrimos. Gritamos. Y volvimos a creer. Un 2-1 al Cádiz que refleja no solo un marcador, sino el espíritu combativo de un grupo de 30.000 que nunca dejó de soñar.

Sí, el Elche también ganó. Sí, el ascenso directo no llegó. Pero esto no es el final. Esto es el inicio de un nuevo desafío, de una nueva batalla. Una oportunidad más. Porque cuando uno lleva tanto tiempo peleando por algo, no se detiene en la última curva. Se aprieta los dientes, se seca las lágrimas y sigue caminando. Así es este Real Oviedo.

Desde el primer partido de esta temporada, este equipo forjó un compromiso. Un compromiso con una idea, con una manera de competir, con una ciudad que cada día está más orgullosa de ellos. Y esa idea ha llegado viva, fuerte y firme al mes de junio. Esta promoción de ascenso no es una losa. Es un privilegio, un lujo. Una puerta abierta a la historia. Un último esfuerzo para devolver a este club donde merece estar.

Ayer, cada balón dividido, cada despeje, cada carrera en el minuto 90 fue una muestra de lo que somos: un equipo unido, sólido, maduro. Y también un grupo de futbolistas que se han ganado el respeto de toda una categoría. Pero esto no acaba aquí. Ahora vienen los partidos en los que se separan los buenos equipos de los equipos inolvidables. Los partidos donde los valientes marcan la diferencia. Donde el corazón late más fuerte que las piernas. Donde un escudo pesa más que cualquier camiseta rival.

Sabemos que no será fácil, que el Almería, al que nos enfrentamos el sábado, es un equipazo hecho a golpe de talonario. Que los nervios, el ambiente y la presión jugarán su propio partido. Pero también sabemos que no estáis solos. Que tenéis detrás a más de 20.000 almas que empujarán con cada pase, con cada disparo, con cada despeje. Que, en la vuelta, aunque sea intersemanal, el Tartiere rugirá como solo él sabe hacerlo. Que habrá miles de oviedistas por todo el mundo que cerrarán los puños frente al televisor, que rezarán, que gritarán y que se emocionarán. Porque esta promoción de ascenso la jugamos todos. Porque el Real Oviedo no es solo un equipo. Es una forma de ser.

Jugadores, cuerpo técnico, directiva: habéis devuelto la ilusión a esta ciudad. Ahora id a por lo que os merecéis. Sin miedo. Sin reservas. Con coraje. Con fútbol. Y con el alma llena de orgullo azul.

Nos queda el último salto. El más difícil, sí. Pero también el más bonito.

A por el sueño… Y pobre del que quiera…

¡Hala Oviedo! n