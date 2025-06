El Oviedo mantiene intactas sus aspiraciones de ascenso a Primera División. Decir eso es compatible con asumir como una decepción lo ocurrido el pasado domingo. Pero objetivamente el equipo carbayón no podía hacer más de lo que hizo, que fue ganar al Cádiz y sumar tres puntos. El Oviedo no falló. Quien lo hizo, de cara a los intereses oviedistas, fue el Deportivo, que, muy lejos de ganar al Elche en Riazor, fue literalmente barrido por el conjunto ilicitano, que, en los enfrentamientos directos, se ha mostrado como uno de los rivales más duros que ha encontrado el Oviedo en esta temporada, en la que le infligió la derrota más amplia (4-0 en Altabix) y en la segunda vuelta empató (1-1) en el Carlos Tartiere. El estadio oviedista, literalmente lleno -solo faltaron por ocupar unas pocas localidades- vivió un partido impecable en cuanto a limpieza y hasta alumbró alguna joya futbolística. El gol de Seoane, empalmando según le venía el centro de Nacho Vidal para, desde muy lejos, imprimir al balón una fuerza tremenda y una colocación impecable, fue sin duda uno de los mejores de la Liga, y no solo en este campo. Pero la parte fundamental de los buenos recuerdos no viajó desde La Coruña a Oviedo sino a Elche.

UN RIVAL ASEQUIBLE

Fracasado el ascenso por la vía directa, que era la que se podía encontrar en la clasificación final de la Liga, al Oviedo le queda la mini-liguilla a disputar, por parejas, entre los clasificados del tercero al sexto puesto de la clasificación final del campeonato. Y es esa clasificación la que ha deparado al Oviedo, como rival inmediato, al Almería ¿Asequible? Si nos atenemos a los números, se puede responder afirmativamente. El Oviedo ha sido el tercer clasificado de Segunda División, con 75 puntos, mientras que el Almería he terminado sexto, con 69. Y en el enfrentamiento directo el Oviedo ganó (3-2) en el Carlos Tartiere y empató en Almería (1·1) en el partido de la primera vuelta, en que el habría ganado si el árbitro hubiera concedido gol en un remate de Alemão en el que el balón pareció que había traspasado por completo la línea de gol. El Almería, que entrena el exsportinguista Rubi, es un equipo sólido, que tiene en sus filas al mejor goleador de la categoría, el colombiano Luis Suárez. En Oviedo dejaría constancia de ello, pues marcó los dos goles de su equipo. Por cierto, es una estupenda noticia para el Oviedo que Suárez se pierda los dos partidos al ser convocado por la selección de Colombia. El Almería, con 72 goles a favor (16 más que el Oviedo) es uno de los más goleadores de la categoría. Y el Oviedo, con 42 goles en contra (13 menos que los almerienses) uno de los menos goleados. Futbolísticamente hablando se van a enfrentar dos estilos ¿Cuál se impondrá?

Una forma de responder sería citando a un clásico, como Luis Aragonés que, como es sabido, tuvo relación con el Oviedo como jugador y como entrenador. Él decía que en una competición futbolística los diez últimos partidos aportaban lo decisivo y que el equipo que mejor llegara a esa fase del campeonato mayores probabilidades de éxito. Si se aplica esa fórmula, el Oviedo sale favorecido con respecto a su inmediato rival en el "play off", pues en esa fase suma 24 puntos, por 19 el Almería. Y eso viene a coincidir, casi por completo con la etapa que se abrió en el Oviedo con la incorporación como entrenador de Veljko Paunovic, que el próximo sábado se sentará por décima vez en banquillo oviedista. No hay, pues, que perder la fe.