A por todas: la opinión sobre la situación del Oviedo para el play-off

Hay momentos en los que el destino no concede lo que anhelamos, pero sí nos deja justo donde necesitamos estar. Este es uno de esos momentos.

No fuimos segundos. No subimos directos. Pero hicimos 75 puntos. Quedamos terceros. Y llegamos vivos, fuertes, con la mirada limpia y el corazón intacto. Eso, en una liga tan feroz, no es un premio menor. Es la prueba de que este equipo ha madurado, ha crecido, ha aprendido a caminar con paso firme entre el ruido y la presión.

No hemos fallado. Hemos llegado. Y eso ya es una victoria. Porque en el fondo, el ascenso directo era solo una de las formas posibles de volver. No la única. No necesariamente la mejor. A veces, el camino más largo, el más áspero, es también el más inolvidable. Y si algo sabemos en Oviedo, es de caminos difíciles.

Nuestra historia no se construyó sobre facilidades. Se construyó sobre resistencia. Sobre heridas. Sobre la certeza de que todo lo que merece la pena cuesta. Y de que cuando uno lucha con dignidad, el resultado nunca es un fracaso: es carácter.

Nos espera el Almería en semifinales. Nos esperan dos partidos que pondrán a prueba cada fibra de este escudo. Pero llegamos con algo que no todos tienen: una ciudad detrás, una fe intacta y la sensación de que esto ya lo hemos soñado antes.

Jugadores: ahora no hay margen para la duda. Lo que hicisteis hasta aquí fue enorme. Pero lo que viene ahora puede ser eterno. Jugad con la memoria de quienes nos trajeron hasta aquí. Jugad con el peso de una década esperando este momento. Jugad sabiendo que hay miles de personas que, pase lo que pase, ya están orgullosas.

Afición: no dejéis que nadie os robe la ilusión. No permitáis que una plaza directa nos nuble lo esencial. Hemos vuelto a creer. Hemos vuelto a tener equipo. Hemos vuelto a ilusionarnos. Eso no lo cambia un resultado.

Ciudad: vestida de azul. Gritad por los que están y por los que no. Por quienes empujaron desde Tercera sin esperar nada a cambio. Por quienes mantuvieron viva esta llama cuando casi todo se había apagado. Este play-off no lo juega solo un equipo. Lo juega una identidad entera.

Sí, nos toca remar. Pero qué hermoso es remar cuando sabes hacia dónde vas. Qué hermoso es sufrir cuando hay algo grande al final del camino. Qué hermoso es sentir que estamos otra vez en la antesala de algo inmenso.

Así que creed. Creed como si ya lo hubiéramos vivido. Porque quizá –solo quizá– ya lo hemos hecho. Porque en algún rincón de la historia, ya gritamos ese gol. Ya subimos esas escaleras. Ya rompimos a llorar de alegría.

Porque lo nuestro no es suerte: es alma.

Porque lo nuestro no es destino: es voluntad.

Porque lo nuestro no es solo fútbol: es Real Oviedo.

Nos vemos en el Tartiere.

A por todas.

Por lo que fuimos.

Por lo que somos.

Por lo que merecemos ser.

Vamos, Real Oviedo.