Hasta los veteranos lo tienen claro: “Ascender sería el momento más feliz de mi carrera”

El Oviedo se enfrenta a su segundo play-off de ascenso seguido con la esperanza de que, esta vez sí, sea la buena y el club azul regrese a Primera División. La experiencia debe pesar y todos en el vestuario son conscientes de lo que hay en juego.

David Costas, uno de los futbolistas con más partidos como futbolista del Oviedo, tiene claro cuando se le pide una valoración sobre lo que supondría en su carrera lograr el ascenso. “Sería el momento más feliz de mi carrera. En el Celta estuve mucho tiempo, pero no fui igual de importante. Eso te hace sentir más parte de todo. Llevo aquí cuatro años y sería el mejor momento de mi carrera”, indica el gallego.

Para Costas, lo sucedido el curso pasado puede ser ahora un factor a favor: “Creo que nos sirvió vivir todo hasta el final, vivir todas esas emociones que se generaron. Si llegamos a esa final otra vez, creo que nos servirá”. Y añadió: “Nuestro año no es nada malo, entramos terceros haciendo 75 puntos, algo que no se había hecho en estos diez años en el club. No ascendimos directos y es una faena, pero es lo que hay y ahora toca pelearlo. Estuvimos los últimos meses a un ritmo de puntuación altísimo”.