El Almería rompe su silencio por la convocatoria de Luis Suárez con la selección colombiana: "Es incoherente"

El Almería ha lanzado un comunicado tras la convocatoria de Luis Suárez con el combinado nacional colombiano. El club andaluz, que se quedará sin su jugador emblema para el play-off de ascenso a Primera División, asegura que "Luis Suárez, convocado a última hora por la Selección Absoluta de Colombia, no entrena con el grupo y no podrá estar el sábado en un encuentro de la máxima relevancia y exigencia al coincidir, de manera incoherente, los play-off de ascenso con partidos también oficiales de las selecciones nacionales", dicen. Además, el conjunto almeriense tampoco podrá contar con Marc Pubill, lateral que les ha dado muy buenos resultados. "Los rojiblancos han reanudado los entrenamientos con las ausencias de dos de sus jugadores más importantes, que no estarán frente al Real Oviedo. El delantero fue citado a última hora por la Selección Absoluta de Colombia, y el lateral se encuentra con la sub-21 de España".