Chaira se entrena con el grupo y Hassan pide el apoyo de la grada: "Juntos será todo más fácil"

Hassan ha sido nombrado como el mejor jugador del mes de mayo. El galo, que se tuvo que retirar por una sobrecarga del partido del Oviedo ante el Cádiz, ya se entrena al mismo ritmo que sus compañero sy podrá viajar a Almería para disputar la primera fase del play-off de ascenso a Primera División.

Los azules levaron a cabo en el Tartiere la penúltima sesión de entrenamientos en Oviedo antes del duelo de promoción. La buena noticia: Ilyas Chaira se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros. Todavía es pronto para saber si podrá viajar al Power Horse Stadium, pero su recuperación avanza a pasos agigantados.

Antes de la sesión, Hassan recogió el galardón que el acredita como el mejor jugador del mes de mayo.

La satisfacción personal. "Me motiva y me da muchas ganas de seguir trabajando para recibir muchos más premios. Y ojalá un premio en la próxima temporada, en Primera, sería perfecto".

La lesión. "Durante el partido contra el Cádiz, es verdad que durante una acción del partido, durante un movimiento, noté algo en el aductor derecho. Nada grave, pero por precaución, sabiendo que vamos a jugar el play-off... Porque al descanso sabíamos lo que pasaba en Elche. Entonces no me la quise jugar, porque la primera vez que me rompí el aductor izquierdo contra el Cartagena, había notado algo igual, similar, y quise seguir. Al final me rompí, entonces esta vez no he querido tomar riesgos. Intenté actuar con más madurez para no tomar riesgos, y estoy bien. Al final era más un susto que otra cosa. Estoy entrenando aparte para prepararme de la mejor manera contra el Almería".

El equipo. "Pues estamos con mucha confianza, con muchas ganas, excitados de poder afrontar este play-off. Vamos con confianza, llevamos una racha muy buena. Hace 10 partidos que no perdemos y llevamos 3 victorias seguidas. Entonces venimos con confianza, pero tampoco crecidos, porque sabemos lo que viene. El Almeríaes un gran equipo, una de las mejores plantillas".

La experiencia del Oviedo. "Conocemos los play-offs. Cuando llegas a ellos, todo empieza de cero. Entonces vamos con el máximo respeto al rival, pero somos conscientes de lo que podemos hacer. Al final acabamos terceros. No es por nada, es que lo hemos merecido y es que hacemos algo bueno. Entonces vamos con mucha confianza y con muchas ganas de poder afrontar este reto".

La importancia de la tercera plaza. "Importa mucho, pero al final son solo dos partidos. Todo puede pasar. Entonces tampoco vamos pensando en eso. Vamos a ir a Almería a ganar y también en la vuelta a ganar en nuestra casa, que es lo más importante. Claro que nos da una ventaja, pero no lo pensamos. No vamos a pensar en empatar ahí para la vuelta. Vamos a ir a ganar ahí y después veremos lo que pasa".

El apoyo de la afición. "Queremos agradeceros por toda la temporada. No solo a los del Cádiz. Agradeceros por el apoyo increíble que nos habéis dado toda la temporada. La gran temporada que hemos hecho es también gracias a ellos. Os pedimos que sigáis igual, incluso más. Porque os necesitamos mucho, porque este objetivo lo vamos a conseguir juntos. Seguro que con su apoyo será mucho más fácil".