Un infiltrado de toga azul: el ovetense David Villagrá, juez decano de Almería, vive una semana especial en territorio rival

David Villagrá (Oviedo, 1978) es esta semana un infiltrado. Lo es, incluso, en su propia casa. Juez decano de Almería, el que fuera director general de justicia del Principado de Asturias entre 2011 y 2012 cumplirá en unos meses 18 años viviendo en la ciudad andaluza, «la mayoría de edad…». Villagrá es, a la vez, fiel oviedista y espectador en la mayoría de partidos en el Power Horse Stadium. El último, el que jugaron los de Rubi y sirvió para cerrar su acceso al play-off. «No creas que salían muy contentos los aficionados sabiendo que les tocaba el Oviedo», cuenta vía telefónica en una semana especial para él: podrá ver de nuevo a su equipo -ya lo hizo en el partido de Liga, pero esta vez con muchas cosas en juego.

«Era el partido que no quería que se diera. Si por lo menos fuera en la final y sabes que uno de los dos sube… Pero ahora, no», dice de primeras. Para entender su situación hay que explicar su historia. Villagrá nació y se crio en Oviedo, en el colegio de las Teresianas, para estudiar Derecho luego en Madrid. Tras sacar las oposiciones de juez («metí muchas horas en la sala de estudios del Tartiere»), encontró plaza en Almería. Era 2008. «Encontrar plaza en Oviedo era imposible, en el norte en general. Sí había en la provincia de Almería y allí nos fuimos Clara y yo», relata, mencionando a su mujer Clara Hernández, jueza almeriense.

Así que a David le va el azul y Clara, aunque no es muy futbolera, el rojiblanco del Almería. David junior, 11 años, hijo de ambos, tiene que deshacer el empate. Y ahí hay dudas. «Durante el año no lo tenía claro, en el partido de Liga iba con la camiseta de los dos», cuenta David entre risas. «Pero ahora me da que se ha pasado al otro lado… por lo menos esta semana ha ido a entrenar con la camiseta del Oviedo», añade el ovetense, que lleva 8 años de decano en la ciudad andaluza como juez de lo penal. «El único que le dijo algo fue el entrenador, que le puso en el equipo con peto», completa con una carcajada.

Para los Villagrá, el partido del sábado es especial. De sentimientos encontrados. El juez ha podido palpar esta semana el sentir de los aficionados indálicos. Y parece que no están a tope de confianza. «En primer lugar yo creo que no querían jugar contra el Oviedo porque tenemos un equipazo y llegamos en muy buen momento. Y encima lo de Luis Suárez les ha quitado más confianza», asegura; «para ellos es un mazazo. El Almería ha tenido altibajos todo el año, pero Suárez es un seguro».

Con todo, Villagrá es optimista para el choque. «El Oviedo es muy sólido y el Almería atrás sufre. Ojalá podamos aprovecharnos y sacar un buen resultado. Porque en la vuelta el Tartiere tiene que marcar la diferencia», dice, aunque en su propia casa pueda costarle más tensión de la habitual. n