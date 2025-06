Masca, de poder haber sido el héroe, a ver los toros desde la barrera: "Mi gol podría haber cambiado la historia, pero ahora hay otra oportunidad"

16 de junio de 2024. Estadio Carlos Tartiere. El Oviedo gana la ida de la final del play-off por 1-0 al Espanyol. En el minuto 82, Francisco Fumaça de Mascarenhas (Lisboa, 2000), anota el segundo gol de los azules, el que podría haber dado el ascenso del conjunto carbayón a Primera División veintitrés años después, pero Arcediano Monescillo decidió anularlo por un fuera de juego que para muchos a día de hoy sigue siendo inexistente. Un cambio de entrenador y seis meses después, el Oviedo le comunica a Masca que no cuenta con él y parte rumbo al Eldense, equipo que ha descendido a Primera Federación. Ahora, ve el play-off azul desde la grada.

Empezó la temporada vestido de azul y ahora tiene que ver el play-off desde la barrera. ¿Ve al Oviedo con más posibilidades que el año pasado?

No se puede decir que sea más fácil o más difícil. El play-off a Primera es lo que es. Es el alto nivel. Ganándolo asciendes a la máxima categoría de España y eso ya te lo dice todo. Son cuatro equipos muy buenos los que están peleando para lograr el objetivo.

El Almería tiene jugadores diferenciales y el Oviedo tiene un plantillón, estará todo muy igualado

¿A quién ve más fuerte?

Respondo lo mismo que antes, es muy difícil decantarse por alguien. Yo, lógicamente, apoyo al Oviedo. Quiero que ascienda, pero el nivel es muy equilibrado. El Mirandés me sorprendió mucho esta temporada. El Racing de Santander es bueno, el Almería tiene jugadores diferenciales y el Oviedo tiene un plantillón. Estará todo muy igualado.

¿Vendrá a ver los partidos?

No lo tengo planeado todavía. Acabo de terminar la temporada, pero sí que me gustaría.

Se fue a Elda en Navidad y no pudieron conseguir el objetivo.

Sí, fue una pena y no conseguimos la salvación. Para mí fue un final de temporada difícil. A cinco o seis jornadas de terminar, en un choque en un partido, me lesioné la rodilla y me perdí las últimas citas. No pude ayudar al equipo en un momento bastante difícil.

No sé si estaba pendiente a las redes sociales, pero hubo mucho azul que se encomendó a usted para que ganasen al Sporting.

Sí, esa semana fue una locura. Ya de normal, la gente de Oviedo me sigue demostrando un cariño enorme. No puedo ni describirlo. La afición azul me sigue apoyando, y esa semana fue increíble. Querían que bajásemos al Sporting y se volvieron locos en mis redes sociales (risas).

Hagamos memoria. Se clasifican al play-off la temporada pasada. Llega el Eibar y ganan la primera eliminatoria. Ganan al Espanyol en el partido de ida y a usted le anulan el gol que pudo dar el ascenso.

Buf, algo inolvidable, siempre lo digo. Pero ya no es tiempo de lamentarse. Ese gol podría cambiar mucho la historia, pero no lo sabemos; ya no es tiempo de lamentarse. Eso ya pasó y el Oviedo tiene una nueva oportunidad de ascender. El gol anulado tiene que servir de motivación para lo que queda.

¿Fue diferente la preparación respecto a la Liga?

De ninguna manera. Jugar una fase de ascenso ya es suficiente motivación. Todos los jugadores llegamos mentalizados y más, viendo el ambiente que se generó en la ciudad. Son partidos que no se parecen en nada a los de Liga, las emociones son muy fuertes, y quien diga que se parece a un partido normal miente. Pero hay que saber centrarse en el campo.

Llegan con ventaja de 1-0 a Barcelona. ¿Se sienten en Primera?

Llegamos súper confiados. Hay que pensar que íbamos con un escenario muy positivo. Está claro que hubiésemos preferido tener cinco goles de ventaja, pero teníamos uno, y eso es lo que todos queríamos. Pero al final no se dio. Una lástima.

Hubo un desplazamiento masivo. ¿Se siente más emoción o responsabilidad?

Era un mix de las dos. El escudo del Oviedo se siente en el pecho y sientes responsabilidad por los miles de aficionados que quieren que subas. Además, jugar un partido de ese calibre es muy emocionante.

Pasó lo que pasó.

Sí, fue duro (piensa). Fue durísimo, la verdad. No sé si estábamos todos llorando, pero una gran parte sí.

¿Pensó alguna vez cómo hubiera cambiado su vida en el caso de que el marcador hubiese sido otro?

No sé. Ha cambiado todo mucho. Venía de tener minutos, hacer siete goles. Metes el posible gol del ascenso y te lo anulan. Cambias de entrenador y el nuevo no cuenta contigo. Seis meses después estás fuera del club. Es muy difícil pensar en ello. ¿Hubiese sido diferente? Seguramente sí.

Suelo analizar mucho los duelos en días posteriores a jugar y, si digo la verdad, no he vuelto a revisar el partido de Cornellá

¿Qué hizo mal el Oviedo aquel fatídico día?

Suelo analizar mucho los duelos en días posteriores a jugar y, si digo la verdad, no he vuelto a revisar ese. Solo quería olvidarlo. No recuerdo nada de aquella tarde, hubo tantas emociones y tantas palabras que me cerré en mi bola. Estaba llorando y no recuerdo nada.

Si tuviese la oportunidad de jugar de nuevo ese partido, ¿qué cambiaría?

Nada. Sentí que hice todo lo que podía haber hecho. La actitud del grupo era la mejor. Todos queríamos lo mismo. No había nadie yendo en contra de nadie. ¿No se dio? Pues no se dio. Pero no cambiaría nada.

Llega Calleja y no cuenta con usted. Ahora está Paunovic. ¿Cómo lo ve?

Veo al Oviedo de siempre. Tiene una plantilla superior a todo el mundo. Siento que ha habido cambios respecto a la actitud, porque la calidad de los jugadores siempre ha estado ahí.

En su demarcación, Viñas está lesionado, Alemão arrastra molestias y está jugando Paraschiv. ¿Ve problemas en la delantera?

No, no lo veo. Son tres jugadores de nivel y creo que en todas las posiciones el Oviedo está muy bien servido.

Es muy amigo de Alemão. ¿Mantiene el contacto?

Sí, sí, bastante. Es un fenómeno. Tiene unas condiciones increíbles. Es un jugador diferencial. No hace falta otra cosa que mirar los números que lleva. No hay que preocuparse con los goles del Alemão. Que esté unos partidos sin meter, pues puede pasar. Es un jugador que tiene todo para marcar y seguramente lo hará.

El oviedismo se acuerda mucho de usted.

No, no quiero que ahora se acuerden de mí. Quiero que, sobre todo, apoyen al Oviedo y que sea un año fenomenal con tres ascensos (Vetusta y Femenino) y que celebremos todos, que yo celebraré como un Oviedista más.