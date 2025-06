Paunovic y sus muchachos, listos para la batalla: "Ha llegado la hora de la verdad"

El Oviedo tiene mañana (21 horas) la primera de las cuatro finales del play-off. Se mide al Almería en la ida de la primera fase de la promoción que podría catapultar a los azules a Primera DIvisión. Sobre ello habló Veljko Paunovic, técnico azul, en el Tartiere.

La preparación para el play-off. "Ha sido una semana ilusionante. El trabajo realizado, la ilusión que ha tenido el grupo y la calidad de ejecución ha sido buena. Nosotros nos mantenemos muy enfocados en el objetivo. Sabemos que llegó la hora de la verdad. Ahí es donde tenemos que estar".

El empate sirve para pasar de ronda. "Ese tipo de especulaciones limitan. Tenemos que mantenernos con nuestra mentalidad de juego. Debemos buscar nuestros momentos para ser protagonistas y sacar máximo provecho de eso".

El rival. "Efectivamente, el Almería es un equipo que en casa es muy fuerte y tiene muy buena plantilla. Son cosas que hay que tener en cuenta, siempre enfocándonos en lo que nosotros hacemos. Son partidos distinos a los de Liga. Vamos con total enfoque en el rendimiento. No queremos dejar espacio para especulaciones. El grupo tiene mucha ilusión y el objetivo entre ceja y ceja, nos sentimos confiados con lo que hacemos. Se presiente, comparten esa confianza, pero no sacamos el pecho. No importa el pasado, solamente el futuro".

Ilyas Chaira. "Está bien y avanza. No estará disponible pero para el próximo partido, esperemos que sí".

La convocatoria de Luis Suárez, pichichi de Segunda, con la selección. "Es un gran jugador, pero no condiciona nada. Debemos estar bien, independientemente de las fortalezas que tenga el rival".

Las reincorporaciones. "Todos los jugadores que recuperamos están en un buen estado físico. Es importante que se vuelvan a juntar con el resto del grupo. En el fútbol solo hay el siguiente partido. Ha habido muchas mejoras en cuanto lo que hacemos nosotros. No quiero ser puntual, pero hay cosas que podemos mejorar. La mentalidad es fuerte".

Alemão, listo. "Entrena como todos. Está ilusionado, su aportación es importante. La disponibilidad la tiene y es un jugador importante. Es uno más de los que tenemos en la plantilla".

Haber perdido la final de Cornellá, cuenta. "El aprendizaje que se tuvo el año pasado es importante. El grupo tiene ese bagaje. Hay que darle utilidad, hay que hacerles partícipes de lo que estamos haciendo. Debemos utilizar esa experiencia como una ventaja, pero el rival también la tiene. Debemos enfocarnos en nuestras cualidades, en maximizar el rendimiento y en mantener el enfoque en nuestro objetivo. Sentimos la importancia que tiene para la afición. El grupo quiere agradar y cumplir con las expectativas. Ahora hay que gestionar las emociones".

La afición del Oviedo siempre cumple. "Excepcional. El otro día alguien del cuerpo técnico compartió el vídeo de unos niños en una escuela cantando el himno. Nos apasiona todo lo que se está generando. Las banderas colgadas... Todo se siente y se comparte. La afición es excepcional y estamos muy emocionados. Nos aporta muchísimo".