Rubi deja la puerta abierta al regreso de Luis Suárez para la vuelta en el Tartiere y ve favorito al Oviedo: "Es una realidad"

El técnico del Almería, Rubi, pasó página sobre la polémica por la ausencia de Luis Suárez, convocado con la selección de Colombia. "No voy a entrar en nada de lo que el seleccionador de Colombia diga. Nosotros no hemos atacado a nadie ni cuestionado la legitimidad de la convocatoria. Otra cosa es que hubiese habido algo de empatía", explicó. El entrenador reconoció que el problema ha sido "creado por las fechas" y aseguró que el club "ha hecho mucho para que el jugador pudiera estar". Aunque admitió que es "muy difícil" que Suárez llegue al partido de vuelta del play-off ante el Oviedo, no cerró la puerta del todo: "No descartemos sorpresas de última hora".

"En el momento en que vimos que no había posibilidad de revertir la situación, cerramos el caso. Vamos a pelear la eliminatoria e iremos a por todas", afirmó Rubi, que lamentó la baja del delantero y otra más que condiciona su planteamiento: "Tengo dos jugadores menos y eso genera más dificultad".

Sobre el posible efecto anímico del contratiempo, fue claro: "Si a nuestro oponente le ha supuesto una subida de moral, no lo sé. A nosotros no nos ha bajado la moral".

Rubi analizó también al rival. "Si miras los jugadores del Oviedo, en número tienen más experiencia en play-offs que los nuestros, y también una media de edad más alta", señaló. "Vamos con una ilusión enorme. ¿Si el Oviedo es favorito? En ilusión no hay diferencias, pero en cuanto a la realidad, para mí sí lo son: han quedado terceros y a nosotros nos han metido 27 goles en casa. Pero vamos a trabajar bien".

Por último, elogió el nivel del conjunto asturiano: "Vino aquí un buen Oviedo y vendrá un buen Oviedo. Ha sido fuerte toda la temporada. Será un choque de trenes, ante un equipo rocoso, difícil, y que sabe bien lo que hace".