Veljko Paunovic nunca pierde: el gran dato que pronostica el ascenso del Oviedo a Primera

Veljko Paunovic nunca pierde. Al menos, desde que recogió los mandos del Oviedo. Y no es una simple manera de hablar. Los datos están ahí. En diez partidos, el serbio no conoce la derrota. Siete victorias y tres empates es su saldo. Una estadística formidable que, tras el nefasto último mes de Calleja, con tres derrotas y un empate, permite que los azules se hayan clasificado terceros al play-off de ascenso a Primera División, y con opciones de promoción directa hasta la última jornada.

Pero ya no es solo que Paunovic haya logrado que los suyos no pierdan ningún partido. Es que el Oviedo, desde la llegada del serbio, no ha estado en ningún momento por detrás en el marcador. Ni un solo minuto. A los azules les han anotado, en los últimos diez partidos, cinco goles. Todos ellos, con el marcador a favor del conjunto carbayón. Algunos de esos tantos cerraron el partido, con tablas en el luminoso. Otros dieron motivación al Oviedo, que terminó rematando la faena. Pero ninguno de ellos fue para que los rivales se pusiesen por delante, una marca que no puede ser más alentadora para el conjunto azul.

Hay que tener en cuenta que clasificarse tercero para el play-off no es baladí. Ya no es solo que juegues los partidos de vuelta de las dos eliminatorias que conforman la fase de ascenso a Primera en casa, factor que puede jugar muy a favor de obra. Es que, en este mini torneo, al que parte con ventaja clasificatoria, le sirven las tablas para superar la fase.

Es decir. El Oviedo puede ascender a Primera sin anotar un solo gol en los cuatro partidos del play-off. Basta con que tampoco encajen ninguno. Los de Veljko Paunovic podrían empatar todos los partidos, con las prórrogas correspondientes en los partidos de vuelta y, aun así, serían equipo de Primera División, por lo que de seguir con la misma dinámica que en las últimas diez jornadas los azules tienen medio pie en la división dorada del fútbol español. Pero es que además de no conocer la derrota, el equipo de Paunovic no sabe lo que es ir por detrás en el marcador, algo vital para un tercer clasificado. Con no perder, los azules ascenderían de categoría, algo muy diferente a la temporada pasada.

En el curso anterior, el Oviedo vivió el caso totalmente contrario. Se clasificaron sextos en Éibar, peleando hasta el minuto 90. Un gol del Villarreal B, equipo que por aquel entonces ya estaba descendido a Primera Federación, dejó sin opciones de promoción al Racing de Santander, y la escuadra carbayona se clasificó. Ocuparon la sexta plaza, por lo que, además de jugar a domicilio todos los partidos de vuelta, debían de ganar cada eliminatoria si querían promocionar a Primera. En la primera fase cumplieron. 0-0 en el Tartiere y 0-2 en Éibar. Hecho. Llegó el Espanyol a la capital carbayona y se marchó con un 1-0 a favor del Oviedo. Sin embargo, el colchón era mínimo. Con el primer gol de Puado en Cornellá, el partido se hubiese ido a la prórroga y, en caso de que las tablas siguiesen en el marcador, el Espanyol hubiese promocionado sin necesidad de penaltis. No hizo falta, ya que Puado metió el segundo.

Pero ahora, el Oviedo parte con esa ventaja. No necesita ganar para ser equipo de Primera División, y viendo al conjunto de Paunovic, no es muy difícil que los carbayones sean club de Primera el próximo 21 de junio. Pero deben mantener la dinámica.