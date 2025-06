El Oviedo necesita a Alemão: el brasileño ha marcado en los dos encuentros contra el Almería

El Oviedo necesita a Alemão. Es un hecho. Para ascender a Primera hay que marcar goles, y en eso, el brasileño, es un especialista. Si bien es cierto que los azules podrían lograr el objetivo sin meter ni un solo gol dada su clasificación como tercero a la fase de promoción –empatar en el global, prórroga incluida, les sirve para avanzar de ronda–, en el fútbol se gana marcando goles.

Sin embargo, Alemão no está pasando por su mejor momento goleador, tras un inicio de temporada vertiginoso. El brasileño lleva catorce tantos, lo que le posiciona como el quinto mayor goleador de Segunda División. Sin embargo, llegó a estar tercero, peleando la segunda plaza con Joaquín Panichelli, ariete del Mirandés, también en la pelea por el play-off. Ahora, Yeremay (15), del Dépor, y Andrés Martín (16), del Racing de Santander, le superan. En primera posición está Luis Suárez (27), delantero del Almería que curiosamente no podrá estar en la ida del play-off ante el Oviedo por su convocatoria con la selección colombiana.

Un dato que llama a la reflexión. De los cinco primeros máximos goleadores de la clasificación, cuatro están metidos dentro del play- off de ascenso. Uno en cada equipo que conforma la liguilla de promoción. Si no fuese por Yeremay, los cuatro primeros estarían peleando por el ascenso a través del play-off. Sin embargo, no hay ningún jugador del Levante ni del Elche, ascendidos de manera directa, en esta selecta lista.

Aun así, da que pensar. Tener un goleador en el equipo ayuda a que los equipos peleen por cambiar de división. Sin embargo, el que concierne al Oviedo, Alemão lleva una gran sequía goleadora. De hecho, solo ha marcado un gol desde que Paunovic es entrenador del Oviedo. Fue contra el Eibar en Ipurúa, en el segundo partido del serbio a los mandos del conjunto carbayón. No ha marcado más.

En la primera vuelta de la competición, Alemão anotó nueve tantos. En la segunda, cinco. El delantero brasileño ha ido decreciendo de cara a portería, aunque está en parte justificado. El "9" del Oviedo arrastra molestias en el pubis desde hace unos meses. Además, la llegada de Paunovic coincidió con la recuperación de Fede Viñas, por lo que Alemão no disputó tantos minutos como en la era Calleja, en la que era un fijo en los onces. Pero quizás el dato curioso sea que el brasileño ha marcado en los dos partidos que el Oviedo ha jugado contra el Almería esta temporada. Lo hizo en la ida en el Tartiere (3-2), tras una brillante asistencia de Santi Cazorla. Lo hizo también en la vuelta, a pase de Colombatto (1-1). El brasileño le tiene pillado el tranquillo al conjunto andaluz, y eso, de cara al play-off son buenas noticias para los azules, ya que tendrán que verse las caras durante 180 minutos. Si Alemão recupera su mejor versión, lo que pasa por volver a amigarse con el gol, el Oviedo puede seguir creyendo en el ascenso.

La afición, a punto de agotar el papel.

El Tartiere vivirá un ambiente de Primera en el partido de vuelta de la semifinal del play-off ante el Almería. Los azules han vendido ya 22.510 entradas a sus socios, y todavía no se ha abierto la taquilla de venta libre. De momento, todavía sigue abierta para los abonados, pero cerrará hoy sábado a las 14 horas. A partir de ese momento, se liberarán los asientos sobrantes con un precio de 100 euros.