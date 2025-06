Rubi habla sobre el posible regreso de Luis Suárez para la vuelta en el Tartiere: “Sé que hay un plan”

Rubi, entrenador del Almería, habló tras el duelo ante los azules del posible regreso de Luis Suárez para el partido de vuelta en el Tartiere.

"En el inicio estuvieron ligeramente mejor ellos. El gol es evitable, pero reaccionamos. A partir de ahí, la primera parte fue igualada. En la segunda hemos hecho un gran partido, y nos ha faltado un pelín más de fortuna. Su gol es bastante de nivel. El fútbol puede ser injusto, sin desmerecer el partido del rival", comenzó diciendo.

Sobre Luis Suárez y la posible lesión de Leo Baptistão, "tenemos que esperar un poquito porque no sabemos si es una contractura. No está siendo nuestro play-off. No tengo constancia de si hay novedades con Luis Suárez, sé que hay un plan para intentar que llegue", explicó.

"La eliminatoria no está cerrada. Hemos de pensar en marcar uno para ponernos por delante. Como mínimo estiramos media hora más. Los chavales han sentido que pueden ser mejores. Si lo hemos hecho una vez, podemos volver a hacerlo", zanjó.