La sorprendente reacción de Paunovic al gol de Vidal: "Pensé 'no va a entrar..."

Veljko Paunovic celebró de forma contenida el triunfo del Oviedo en Almería. Más que un gran paso, para él, "un pasito", tirando de calma en una situación que se pone muy de cara para los azules.

Lectura del partido. “Resumir el final del partido: supimos sobreponernos y conseguir un gol muy importante. La segunda parte no fue buena, quiero ser autocrítico, lo demostramos en la primera parte. No podemos tener esos lapsus: tenemos que tener más profundidad. El resultado es positivo pero que nadie se relaja. Tenemos que mejorar, pero a nivel defensivo y de pundonor es fantástico. El rival jugó muy bien la segunda parte y fue a por el partido”.

Gol al final. “Es un trabajo de aferrarse al poder de la fe, el mental. Cuando está alineado el cuerpo sigue, y así florecen los talentos. Pero hay más recursos en el fútbol”.

Las emociones en el fútbol. “En la primera parte fuimos a por el partido, arrancamos bien e hicimos un regalo en el empate, no podemos perder el balón así. No nos podemos relajar. Esa mentalidad se tiene que elevar, no permitir al rival crecerse, menos en el campo del rival”.

Nacho Vidal. “Tiene una predisposición que pocas veces se ve, que pocas veces se ve en un fichaje de invierno. Tiene identificación. Es uno de los líderes, demuestra a diario el compromiso con el club. Dentro de eso, florecen sus cualidades y su ímpetu. Su capacidad física ayuda y lo traslada al campo. Merece los halagos pero es prudente”.

Racha sin perder. “No me gafen, estas victorias no son mías, es de todos. Los que son el motor son los jugadores, solo existe esto. Todo lo que se ha hecho no vale, solo queda el siguiente partido”.

Afición. “¿Cuánta gente estuvo? ¿Más de 500? Un agradecimiento tremendo. Lo notamos, somos capaces de nutrirnos de fuerza en los momentos difíciles”.

Sistema con 3 centrales. “Me gusta tener alternativas, tenemos herramientas para jugar así. Es poner a los jugadores donde pueden hacer su trabajo y que no se sientan incómodos. El sistema va por sí mismo”.

El 1-2. “No me lo creía, cuando vi que daba al poste pensé ‘no va a entrar’, pero después dije ‘tranquilo que queda mucho’. Es un pasito, solo existe el siguiente partido. Hay que hacer lo mismo. Estar en nuestra mejor versión”.

Paraschiv. “Ha sido crucial varias veces. Trabaja, nunca pone mala cara, tiene capacidad y aire estoico. Le pega el balón entre las piernas y ni se agacha. Es un fenómeno. Es silencioso y con orgullo y carácter. Representa a nuestra afición, fuerte y estoica. Nuestra gente habla más, él no habla mucho”.