Nacho Vidal, el regalo de Navidad perfecto: los asombrosos números ofensivos de los que todo el mundo habla

Menudo regalo de Navidad. Pocos fichajes invernales se recuerdan como el de Nacho Vidal. El lateral ya suma seis tantos con la elástica azul, de los ocho que ha marcado en toda su carrera profesional. El valenciano, antes de recalar en El Requexón, había conocido portería en tan solo dos ocasiones, una con el Valencia y otra con Osasuna. En cinco meses en Oviedo, triplica la cifra tras el doblete de ayer en Almería. Y todavía queda mucho play-off.

Vidal llegó a Oviedo el pasado 22 de enero. No entraba en los planes de Osasuna. El valenciano solo estaba teniendo minutos en Copa, y una participación paupérrima en la Liga. Sin embargo, la dirección deportiva navarra era reacia a deshacerse del jugador. Por algo sería. Vidal quería jugar y pidió salir. Fue entonces cuando el Grupo Pachuca, dueño del Oviedo, se decidió por traer a un jugador en el que ya tenían el ojo puesto desde hace tiempo. Los mexicanos estuvieron avispados. Lo firmaron tres temporadas, hasta junio de 2027, por lo que el Oviedo tiene lateral para rato.

Tras la salida de Viti el pasado verano rumbo a Las Palmas, los azules se quedaron con solamente un lateral derecho: Lucas Ahijado. Decidió entonces la dirección azul contratar los servicios de un Álvaro Lemos que no terminó de cuajar. El gallego no convenció durante los minutos que pudo disputar de azul, y, además, tuvo muy mala suerte con las lesiones. Eso provocó que el central Luengo jugase casi todos los encuentros de la primera vuelta. Pero Calleja pidió un lateral derecho al no contar con Lucas, y la dirección deportiva azul trajo a Vidal.

Una vez en la capital del Principado, Vidal ha sido indiscutible tanto para Javi Calleja, como para Paunovic tras la destitución del técnico madrileño. Ha disputado de inicio todos los partidos a excepción del duelo ante el Zaragoza en el Tartiere, en el que tuvo que cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas. En total, Vidal suma 1.690 minutos y ninguna suplencia en 19 partidos. El dato es cuanto menos llamativo si se tiene en cuenta que ya se han jugado 43 partidos. Ha jugado más tiempo, por ejemplo, que titulares como Seoane o Moyano. Además, es el tercer máximo anotador del Oviedo, solo superado por Alemão, con catorce goles, y por Ilyas Chaira, con siete. Qué buen regalo de Reyes para un Oviedo que aspira a regresar a Primera División.