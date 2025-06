Javi Calleja podría tener destino tras su paso por el banquillo del Oviedo: este es el equipo que pugna por el técnico madrileño

Javi Calleja ya mira al futuro. Apenas unos meses después de su destitución como técnico del Oviedo, el entrenador madrileño podría haber encontrado nuevo banquillo. Según informa Superdeporte, diario del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, el Al-Riyadh SC estaría muy cerca de cerrar su fichaje para la próxima temporada. Sus últimas dos experiencias en los banquillos no han sido demasiado exitosas. Primero en el Levante, donde tras rozar el ascenso en su primer año, fue cesado en el segundo con el equipo descolgado de la pelea por los puestos altos. Luego, en El Requexón, llegó como apuesta de futuro en un proyecto ambicioso que aspiraba a pelear por subir a Primera. Aunque firmó una temporada durante el invierno, la irregularidad volvió a penalizar al equipo en marzo y finalmente fue sustituido por Veljko Paunovic, actual técnico azul. El cambio reactivó al Oviedo, que no solo confirmó su presencia en el play-off, sino que lo hizo con uno de los mejores tramos finales del campeonato. El Oviedo de Paunovic lleva once partidos sin conocer la derrota. Ahora, Calleja podría iniciar una nueva etapa en el fútbol saudí, en un proyecto completamente diferente al que vivió en el fútbol español. En el Tartiere, mientras tanto, la etapa Paunovic sigue muy viva y ya piensan en el partido del Almería de mañana.