Nacho Vidal, el inesperado goleador del Oviedo en Almería: "Tenía ganas de ser importante"

Nacho Vidal vive un momento dulce con el Oviedo. Y a los azules les viene que ni pintado en este tramo de temporada. El lateral derecho fue uno de los grandes protagonistas en la victoria en Almería en la ida de la primera fase del play-off ascenso a Primera, donde firmó un doblete que le permite alcanzar los seis tantos desde que aterrizó en el club azul el pasado mes de enero. "Estoy contento por poder aportar en esa faceta ofensiva, pero me quedo con el trabajo que hemos hecho, sobre todo en la segunda parte. Hemos sabido sufrir, es verdad que nos han generado un par de ocasiones bastante claras y hay cosas que tenemos que revisar. Es un gran resultado lo que hemos sacado aquí", dijo tras el partido.

El dato llama la atención. Antes de llegar a Oviedo, Vidal solo había marcado dos goles en toda su carrera profesional. Ahora suma seis en apenas 19 partidos. ¿Cómo se explica un cambio así? Él mismo lo resume. "Es el resultado de meter en una coctelera las ganas que tenía yo de volver a sentirme importante, a sentirme partícipe, también el cariño que recibo día a día de la gente de Oviedo, de la gente del club y todo eso lo pones en una coctelera, lo agitas y te da un montón de confianza a nivel mental", explicó.

Además, más allá de los goles, Nacho también fue clave en defensa, con una intervención bajo palos que evitó el 2-1 del Almería. "Como defensa me quedo mucho más con esa que con los dos goles, por supuesto, porque son acciones valor gol que no se ven, que no salen en las estadísticas, pero que al final te hacen mantenerte en el partido", indicó.

El cambio de sistema también tuvo que ver en su gran actuación. Paunovic, técnico azul, cambió en el tramo final a defensa de cinco, con carrileros largos, una pizarra que le va muy bien a un jugador ofensivo como Vidal. "Estoy en parte acostumbrado, porque el año pasado en la segunda parte de la temporada en Mallorca jugábamos así y tengo claro que esa profundidad y esa llegada al segundo palo la tiene que dar el carril del lado opuesto y así ha venido el segundo gol. Al final cuando el míster decide eso tenemos que adaptarnos lo antes posible y lo hemos vuelto a hacer", comentó.

El que ya es el tercer máximo artillero del equipo azul tiró de su impresionante capacidad física en el segundo tanto, una jugada en la que creyó desde el primer momento, tal y como comentó. "Quizás jugando de lateral derecho no lo hubiera hecho, como te estábamos comentando antes, estando de carrilero ese esfuerzo extra había que hacerlo. Justamente cinco minutos antes le estaba diciendo a Paulino vamos a tener una porque es verdad que veía al equipo que estábamos sufriendo, estábamos metidos atrás y le he dicho a Pau: ‘Pau, de verdad vamos a tener una’, y había que hacer esos metros de más y al final cuando los haces y cuando llegas a esas zonas es cuando te caen. Entonces, benditos metros recorridos", celebró un jugador que hasta se sorprende a sí mismo desde que llegó a Oviedo.

"Llevaba ocho años y creo que había hecho dos goles. Ahora vengo aquí, llevo diecinueve partidos, seis goles, con lo cual era difícil imaginar, pero bueno, como he dicho antes, tenía muchas ganas de sentirme importante, tenía muchas ganas de aportar y eso estoy haciendo. La verdad que la gente no se lo cree porque nunca ha sido mi faceta principal, pero bueno, al final recibir esas muestras de cariño de compañeros, de gente que me quiere, sobre todo de gente también que ha estado en malos momentos porque la primera parte de la temporada para mí fue dura, ahora que también celebren conmigo para mí es algo muy importante", insistió.

Ahora el Oviedo afronta su vuelta con una ventaja muy valiosa. Vidal lanza dos mensajes al aire para todos aquellos que se piensen que los azules ya están en la final. "Quien piense que está hecho está muy equivocado y nosotros así lo estamos diciendo ya porque sabemos que es un equipazo que nos puede poner las cosas muy difíciles y si nos relajamos probablemente la liemos. Con lo cual, vamos a afrontar el partido como otra final más y sabiendo que no hemos hecho nada", advirtió el lateral, jugador de vital importancia en la escuadra carbayona, y que está llamado a ser un hombre importante. Y todavía le quedan dos años más de contrato.