La reflexión –y alerta- de un veterano del vestuario del Oviedo: “Jugar la vuelta en casa no es tan decisivo como se piensa”

El Oviedo conquistó Almería, con un 1-2 que le sitúa en una posición de ventaja para la vuelta. Pero no está todo hecho. Así lo advirtió Paunovic nada más acabar el partido y lo refrenda el vestuario. Carlos Pomares, que en Almería sumó su octavo partido en un play-off de ascenso tira de experiencia para advertir sobre los problemas que pueden surgir en el choque ante el Almería. “Jugar la vuelta en casa es menos decisivo de lo que se piensa. A mí me gusta jugar en nuestro campo, porque el Tartiere es una caldera, pero no lo veo tan decisivo. En el césped son 11 contra 11, y si no tienes el día, da igual jugar en casa o fuera. Lo prefiero por la atmósfera que se puede crear en el Tartiere, pero no creo que sea decisivo”.

Pomares tiene claro cómo se debe afrontar una cita como el play-off. “Lo ideal sería mantener esa calma que veo ahora, estos días, pero eso es muy difícil. No suele pasar. Más allá del vestuario, también percibo más tranquilidad que el año pasado en la ciudad y en la afición. Nunca sabes lo qué puede suceder. Hay que ser cauteloso y tener los pies en la tierra. Me gusta que haya esta cierta calma en el ambiente, o menos euforia al menos. Es beneficioso para el club, los jugadores y la propia afición. Se disfruta más”, indica el zaguero, que alaba los cambios introducidos por Paunovic: “En estos dos meses con él hemos ganado mucha confianza a nivel de grupo. La clave es hacer las mismas cosas con un punto más de intensidad, eso creo que es lo que nos faltaba. Paunovic nos ha dado esa intensidad en el esfuerzo. Llegas antes a las disputas, en el momento exacto o incluso antes que el rival. Eso nos da continuidad en el juego”.