Chaira: más vértigo en ataque: ¿Qué le aporta a Paunovic el regreso del marroquí?

Este Oviedo que cierra con una gran eficacia, que logra atragantar el juego de los rivales y que es capaz de dañar cuando tiene ocasión también cuenta, o esa es la impresión, con mucho margen de mejora en ataque. Es pragmático, sí, pero a veces se echa en falta más soluciones en ataque. No parece casualidad que esta sensación se haya acentuado desde que Ilyas Chaira ha integrado el parte médico. El marroquí sufrió una mala caída que le dañó el hombro en el momento clave de la temporada y el Oviedo ha aprendido a sobrevivir sin él, con un Hassan más protagonista y la irrupción de agentes inesperados en ataque, como Nacho Vidal. Pero el equipo sigue echando de menos la aportación de Chaira. Ese déficit está cerca de ser superado. El marroquí se volvió a entrenar ayer con el grupo, completó la sesión y apunta a novedad en el duelo de mañana (21.00 horas) frente al Almería.

Las buenas noticias de la semana pasada, con Chaira empezando a integrarse con sus compañeros, se confirmaron en la mañana de ayer. Chaira parece haber dejado atrás el dolor en el hombro. Jugó incluso el marroquí los partidos en espacios reducidos que inducen al choque sin ningún tipo de problemas. Si no pasa nada inesperado, su nombre será la principal novedad en la lista para la vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso.

Paunovic gana un puntal en ataque con su regreso. Un futbolista que ha marcado diferencias durante la mayor parte del año, sobre todo con Calleja, porque el serbio apenas ha podido disfrutar de él.

Desde la banda izquierda, Chaira sigue siendo el segundo referente del equipo en cuanto a generar goles. Acumula siete dianas y trece asistencias. Solo hay un futbolista, Alemão, que mejora la suma de las dos estadísticas más valoradas en ataque. El brasileño llega a dieciocho: catorce goles y cuatro asistencias. A ambos les persigue Cazorla, con ocho: tres dianas y cinco pases de gol.

La más que probable presencia de Chaira en la lista supone un soplo de aire fresco en un momento de la temporada en la que las piernas pesan más que nunca. Y habrá que esperar para ver si no es la única novedad. Porque Fede Viñas también estuvo ayer en la sesión destinada a los futbolistas con menos minutos en Almería –los titulares trabajaron en el gimnasio–, lo hizo con un llamativo vendaje en la rodilla dañada, pero actuando al mismo ritmo que el resto de compañeros. Su puesta a punto encara la recta final aunque parece algo precipitado que el miércoles pueda disfrutar de minutos.

Pomares y la experiencia

El lateral del Oviedo, que en Almería sumó su octavo partido en un play-off de ascenso, tira de poso para advertir sobre los problemas que pueden surgir en el choque ante el Almería. "Jugar la vuelta en casa es menos decisivo de lo que se piensa. A mí me gusta jugar en nuestro campo, porque el Tartiere es una caldera, pero no lo veo tan decisivo. Si no tienes el día, da igual jugar en casa o fuera".

Pomares tiene claro cómo se debe afrontar una cita como el play-off. "Lo ideal sería mantener esa calma que veo ahora, estos días, pero eso es muy difícil. Percibo más tranquilidad que el año pasado en la ciudad y en la afición. Nunca sabes lo qué puede suceder. Hay que ser cauteloso y tener los pies en la tierra. Me gusta que haya esta calma en el ambiente, o menos euforia al menos. Es beneficioso para todos", sentenció el lateral.