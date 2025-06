Paunovic llama a filas a todo el oviedismo: "El partido será una guerra"

El Real Oviedo encara mañana la vuelta de la primera fase del play-off ante el Almería. La eliminatoria se decidirá a las 21 horas en el Tartiere. Sobre ello habló Paunovic, técnico azul, en el Tartiere.

El duelo de mañana. "Una guerra. Mañana es una guerra. Así de fácil. En una guerra no influye nada menos los que están preparados para darlo todo. Estos días tenemos que individualizar el trabajo que han tenido más carga y de los que vienen recuperándose. Todos los que hoy tenían modificada su carga van a estar disponibles".

La preparación. "Estamos preparados para lo que toque. Queremos que todos entiendan la importancia y que nadie se relaje. Después del partido contra el Cádiz pedí que la gente no se viniese abajo y así fue. Ahora, tras este partido, pido todo lo contrario. Que nadie se venga arriba. Esto no es una opción. Ellos saben que tienen un resultado que tienen que superar, y con eso nosotros sabemos que el rival vendrá con todo lo que tiene. Queremos más que ellos, que mañana sea un partido favorable para nosotros. No queremos empatar, queremos ganar".

Salir a empatar no pasa por la mente de Paunovic. "No hay especulaciones. Tienen que pelear por lo suyo. Espero un rival que disputará el partido y estaremos por encima de todas las circunstancias. Es un duelo distinto completamente. Nos lo tomamos como otra eliminatoria. No queremos que nos duerma el duelo de ida. Debemos superar las expectativas propias y de todo el mundo. Debemos ir a por el partido. Siempre se sacan conclusiones y siempre es un aprendizaje. Creemos que hay cosas que se pueden mejorar rápidamente y otras que se pueden modificar. Hay que distinguir lo importante y urgente de lo que no lo es".

La concentración. "Llevamos desde el partido de ida concentrados. Esta eliminatoria no está resuelta y hay que estar concentrado en lo que podemos hacer y lo que el rival pueda hacer. Es fundamental la concentración y el objetivo".

La recuperación. "Todo son recursos que tenemos que tener en cuenta. El jugador es muy importante que se recupere para estar en las mejores condiciones para el partido. Que la gente tenga momentos de disfrutar durante el día es importante. Siempre y cuando tengamos un buen equilibrio. Chaira y Viñas irán convocados".

El duelo entre el Racing y el Mirandés. "Lo he visto. He sacado conclusiones, pero solamente pienso en el partido de mañana".

El papel de la afición. "Su apoyo es fundamental. Mañana será un partido duro y el rival es bueno. Necesitamos su apoyo porque nos estamos preparando al máximo para contentar a toda esa maravillosa afición que nos estará apoyando mañana".