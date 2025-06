Rubi responde a Paunovic tras su declaración de guerra y confirma si Luis Suárez estará finalmente en el Tartiere

Rubi, entrenador del Almería, se ha pronunciado sobre las declaraciones de Veljko Paunovic, técnico del Oviedo, tras la rueda de prensa en el Tartiere. El técnico azul calificó el partido de vuelta del play-off como “una guerra”. “La palabra guerra es un poco dura, la entiendo como una metáfora porque a esta guerra, ¿van a ir árbitros?, ¿saben que vamos a una guerra en campo no neutral? Nada más”, respondió Rubi.

También valoró la dificultad que supone enfrentarse a un Oviedo que no ha ido ni un solo minuto por detrás en el marcador desde la llegada de Paunovic. “No llevan ni un minuto por detrás, es un espectáculo. Es un dato a alabar como rival. Están haciendo muchas cosas bien y demuestra la dificultad de la eliminatoria. Estuvimos a punto de romper esa racha, pero fue al palo y otra la sacó Nacho Vidal. Nosotros también llevábamos siete seguidos ganando en casa y se rompió el otro día. Debemos intentar ponernos por delante en el marcador”, explicó.

Sobre la posible vuelta de Luis Suárez, lo dio por cerrado. “El tema de Suárez está descartado. Se estudió y el futbolista estaba predispuesto a realizar el esfuerzo, pero se descartó porque va a poder participar con su selección. El riesgo de llegar era muy justo, pero se estudió”, dijo.

Preguntado por las recientes declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, en las que aludía a la ausencia del máximo goleador de Segunda División en esta fase decisiva, el técnico indálico avisó de que "al señor Tebas le responderé cuando toque, pero ahora no, porque con la situación que estamos viviendo puede dar sensación de victimismo. Pero cuando toque sí que habrá que hablar de todo esto que está pasando”, aseguró.

En cuanto al estado anímico de la plantilla, “a veces me véis como un tío muy optimista, pero creo que es así. No me ha costado el más mínimo esfuerzo tener a los futbolistas creyendo que se puede, ellos mismos me lo demuestran y a nivel motivacional no me va a costar. Están muy predispuestos a hacerlo. El domingo estaba muy enfadado por no lograr algo más justo de lo que merecimos. Vi el Racing-Mirandés y felicito a los dos equipos. Me dio envidia de ver que otros equipos, sin jugadores seleccionados, han dado lo mejor de ellos para hacernos disfrutar. Carlos Alcaraz remontó, ¿por qué nosotros no vamos a poder?”, dijo.

Sobre el estado físico de algunos futbolistas, confirmó que Leo Baptistão estará presente en el choque. “Dando la menor información posible, que al final es mucha, con Baptistao hay muy buenas noticias y Robertone va a viajar, pero con pocas opciones de estar disponible. Hasta el último día os soy sincero”, zanjó.