El efecto Tartiere: el Oviedo se acoge a sus números como local con Paunovic, con cinco victorias en cinco partidos

Llega el Oviedo a la penúltima estación por el ascenso con la moral recargada tras el importante triunfo del sábado (1-2) en Almería, pero con pies de plomo ante el potencial del rival. Se agarran los azules a su gran rendimiento de los últimos meses, ya son once partidos sin caer, y, en es especial, a lo logrado en el Carlos Tartiere en estas fechas. Cinco veces ha jugado el Oviedo con Paunovic a los mandos ante su gente. Y las cinco acabaron en victoria de los azules.

La increíble historia del serbio con el triunfo se estrenó el pasado 30 de marzo con la visita del Málaga al municipal ovetense. Tras una primera mitad algo densa, el equipo mejoró tras el descanso. Se adelantó con gol de Colombatto, pero igualó Dioni. Y cuando el empate surgía como destino inevitable emergió algo imprevisto: el centrocampista Manu Molina batía a su propio portero con una volea inverosímil.

Fue este el inicio del idilio de Paunovic con el triunfo, alimentado de forma especial en el Tartiere, donde los azules aplastaron al Racing de Ferrol dos semanas después (3-0), con goles de Colombatto, Vidal y Viñas.

Llegó después un triunfo trabajado y celebrado, el 1-0 contra el Levante que empujaba a los azules. Miquel remachó en su portería un centro de un imponente Rahim y el Oviedo dominó con tiento. Más sufrimiento tuvo la victoria en la penúltima jornada ante el Zaragoza, cuando Paulino acertó de cabeza en el 91. Para acabar la historia de la temporada regular, otro triunfo, aunque sin milagro, este frente al Cádiz por 2-1: Seoane y Vidal fueron los autores de los goles.

Ahora, se trata de repetir el camino trazado. De añadir otra experiencia al camino de éxitos que Paunovic lleva cultivando desde su aterrizaje. No es que los azules ganen sobrados, solo se vio ante el Racing de Ferrol una victoria por más de un gol, pero es que nunca fallan. La presión crece en esta ocasión, ahora ya no se permite el fallo, pero el apoyo de una grada que rozará el lleno puede ser un factor determinante en busca de la final por el ascenso.

De todas formas, los azules no se fían de su rival, de un Almería herido que, para muchos, sigue contando con la plantilla más fiera de Segunda, aunque esta temporada no haya logrado avanzar por el camino de la regularidad. Sus números de fuera de casa no son especialmente buenos, siendo el noveno mejor local de la categoría.

Repasando su lista de resultados en la Liga regular, los de Rubi lograron dos triunfos a domicilio con un resultado que hoy les daría el pase: 1-4 en Ferrol y 0-3 en Córdoba. Además, otros cuatro marcadores ya vistos llevarían el choque a la prórroga, y de no moverse el marcador pasaría el Oviedo: 0-1 en Tenerife, 1-2 en Zaragoza, 1-2 en Elche y 1-2 en Cartagena.

Para el Oviedo, los cálculos son sencillos: debe ganar, empatar o perder solo por un tanto cuando acaben los 120 minutos. En cualquiera de esos escenarios, pasa de ronda. En la actual temporada, solo hay dos experiencias en el Tartiere que, de repetirse el resultado, quedaría eliminado: el 1-3 con el que triunfó el Racing de Santander en el estreno en el Tartiere del curso y el 0-3 del Huesca en la 17.ª. Además, el 2-3 con el que escapó el Córdoba y el 1-2 del Deportivo llevaría el choque a la prórroga. El Oviedo ha sido en la liga regular el quinto mejor local.