Una "guerra" en el Carlos Tartiere: la previa del duelo de play-off del Oviedo y el posible once

El Oviedo está a solo un paso de seguir soñando. Pero, para eso, primero hay que ganar la guerra. A las 21 horas, el Tartiere volverá a vestirse de azul para empujar al equipo en la vuelta de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Primera División. Tras el 1-2 logrado en Almería, los de Veljko Paunovic parten con ventaja, pero en el vestuario nadie se engaña, queda lo más difícil.

"Es una guerra. Mañana (por hoy) es una guerra. Así de fácil", advirtió el técnico serbio ayer en el Tartiere. "En una guerra no influye nada, menos los que están preparados para darlo todo". El mensaje es claro, nada de relajarse. Paunovic no quiere que el equipo se duerma en los laureles tras la victoria en el Almería Stadium. Y lo tiene claro, el equipo no va a salir a empatar, aunque eso le sirva para pasar de ronda.

"Estamos preparados para lo que toque. Queremos que todos entiendan la importancia y que nadie se relaje. Después del partido contra el Cádiz pedí que la gente no se viniese abajo y así fue. Ahora, tras el partido en Almería, pido todo lo contrario. Que nadie se venga arriba. Esto no es una opción", explicó. "Ellos tienen un resultado que tienen que superar, y por eso sabemos que el rival vendrá con todo. Nosotros queremos más que ellos. Queremos ganar", dijo.

No habrá especulaciones. Ni cálculos. "Espero un rival que dispute el partido y estaremos por encima de todas las circunstancias. Es un duelo distinto completamente. Nos lo tomamos como otra eliminatoria. No queremos que nos duerma el duelo de ida. Debemos superar las expectativas propias y de todo el mundo. Debemos ir a por el partido", señaló Paunovic, que lleva toda la semana insistiendo en que la concentración debe ser máxima desde el primer minuto. "Llevamos desde el partido de ida concentrados. Esta eliminatoria no está resuelta y hay que estar concentrados en lo que podemos hacer y en lo que el rival pueda hacer. Es fundamental la concentración y el objetivo", advirtió.

Por eso, el técnico ha dosificado esfuerzos y planificado al detalle las cargas de trabajo para tener a todos en las mejores condiciones. Solo Álvaro Lemos se cae por lesión. Viñas e Ilyas Chaira vuelven a la convocatoria, aunque tendrán complicado tener minutos. "Todos los que tenían modificada su carga van a estar disponibles. Es muy importante que los jugadores se recuperen para estar en las mejores condiciones. Que la gente tenga momentos de disfrutar durante el día es importante, siempre y cuando tengamos un buen equilibrio", apuntó. Además, confirmó la presencia de Viñas y Chaira en la convocatoria. "Son recursos que tenemos que tener en cuenta".

En cuanto al once, apenas habrá cambios respecto al de la ida. Todo apunta a que Portillo entrará por Seoane y se posicionará en la izquierda, mientras que el resto del equipo se prevé que sea el mismo. Escandell en portería; Nacho Vidal —el héroe del 1-2 en Almería— y Rahim en los laterales, con Costas y Calvo como centrales; Sibo y Colombatto en el centro del campo; Cazorla como mediapunta; Hassan en la derecha, Portillo en la izquierda, y en punta, salvo que la pubalgia diga lo contrario, Alemão. Si no, Paraschiv tendrá su oportunidad de nuevo, después de ser clave con su centro en el gol del triunfo en el descuento.

En el banquillo, Braat, Narváez, Moyano, Paraschiv, Luengo, Chaira, César de la Hoz, Paulino, Viñas, Seoane, Pomares, Lucas, Cardero, Marco Esteban, Eze, Omar Falah y Lamine.

Por su parte, el Almería llega al Tartiere herido y con bajas importantes. No estarán Luis Suárez, tal y como avisó ayer Rubi; ni Marc Pubill, convocado con la sub-21. El conjunto indálico, pese a haber acabado sexto, es el que más caro de la competición. Es un equipo claramente ofensivo, con facilidad para generar ocasiones, aunque sufre lejos del Mediterráneo. Ha perdido diez partidos como visitante, ha empatado cinco y solo ha ganado seis. Un rendimiento muy por debajo del potencial de su plantilla.

Paunovic, preguntado por el otro cruce del play-off, el Racing-Mirandés, aseguró que solo piensa en el Almería. "Lo he visto. He sacado conclusiones, pero solamente pienso en el partido de mañana (por hoy)". Y si algo tiene en mente, más allá del plan de juego, es la conexión con la grada. "Su apoyo es fundamental. Será un partido duro y el rival es bueno. Necesitamos su apoyo porque nos estamos preparando al máximo para contentar a toda esa maravillosa afición que nos estará apoyando", expresó.

La cita, una guerra para Paunovic, y en un Tartiere como campo de batalla que rugirá desde antes del pitido inicial, podría confirmar, por segundo año consecutivo, al Oviedo como finalista del play-off. Y aunque el resultado de la ida sea favorable, Paunovic no quiere que nadie olvide que las guerras no se ganan con ventajas, sino peleando hasta el final. Y habla con conocimiento de causa. Once partidos sin conocer la derrota. Cinco de ellos en casa. Todos ganados.