Así fue la motivadora charla en la que Paunovic señaló las claves para vencer al Almería: orden, atrevimiento y coraje

Paunovic ya ha trazado el camino. Ha prendido la mecha. El técnico del Oviedo tiene clara la hoja de ruta hacia Primera División y la ha resumido en tres palabras que marcan la hoja de ruta del equipo en el play-off. "Orden, atrevimiento y coraje". Así se lo transmitió a sus jugadores antes del partido en Almería, el primero de los cuatro duelos que separan al club azul del ascenso, y que terminó con victoria azul (1-2). Un mensaje directo, sin adornos, que resume la filosofía de un grupo que siente que puede conseguir el objetivo. Porque precisamente la confianza es lo que Paunovic quiere inculcar en sus jugadores.

"Es un gran día. Son cuatro partidos. Estamos más cerca que nunca", arrancó diciendo el técnico en su charla, apelando a la ambición y al espíritu competitivo. "Para nosotros, nuestro camino no ha terminado con la Liga. Todavía estamos en mentalidad de cazadores", dijo. Y no se trata de una pose ni de una frase vacía. Paunovic quiere que su equipo salga a morder, que no se relaje ni un segundo, que mantenga la intensidad de quien aún no ha ganado nada. Porque al serbio no le vale el empate. No quiere especular. Quiere mantener su racha. Lleva once partidos como técnico azul y no ha perdido ninguno.

En el vestuario, junto a una pizarra llena de anotaciones, el entrenador desgranó las claves del plan de juego: estructura 4-2-3-1, represión y carreras de recuperación, evitar faltas, importancia de las acciones a balón parado, despejes a la banda y no al córner, defensa de saques de banda… Solo son detalles. Pero estos detalles definen la precisión táctica con la que se ha preparado esta fase final, y con la que el Oviedo afronta su camino hacia el ascenso. Hay mucha habladuría con el estilo de juego de los azules. Puede ser poco vistoso, pero no llevan once partidos sin conocer la derrota y cinco victorias seguidas en casa por obra y gracia del Espíritu Santo. Paunovic ha dado con la tecla, y un buen ejemplo es el cambio radical de jugadores como Rahim, vital durante los últimos choques.

El propio club difundió este lunes un vídeo reportaje del partido de ida (1-2), en el que se muestra parte de esa charla. Más allá de la victoria en el Almería Stadium, lo importante es la mentalidad que destila cada palabra del técnico. "Tenemos que estar fuertes, ganar los duelos, encontrar las debilidades, comportarse como compañeros. Esa mentalidad es la que necesitamos. Determinación total", insiste Paunovic en uno de los fragmentos.

El mensaje también contiene una llamada al apoyo colectivo. "Vamos a necesitar uno o dos héroes. Todo el mundo tiene que estar listo cuando le toque", dijo Veljko. Y qué razón tuvo. Y si no, que se lo pregunten a Nacho Vidal. ¿Quién será el siguiente?

Este Oviedo llega convencido. Y, sobre todo, llega preparado. Paunovic no solo propone fútbol. Propone un compromiso emocional, una identidad clara, una forma de competir que conecta con lo que el Tartiere quiere ver. El primer paso está dado. Quedan tres, y no será fácil. Pero no hay duda de que Paunovic sabe lo que quiere.