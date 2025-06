El Oviedo pone a la venta las entradas para la final por el ascenso: ¿cómo puedo conseguir una?

El Real Oviedo ha puesto a la venta las entradas para la vuelta de la final por el ascenso, que se jugará el próximo sábado 21 de junio a partir de las 21.00 horas en el Carlos Tartiere. Como sucedió en las semifinales, los abonados deben pasar por taquilla para abonar 20 euros. Además, se ofrecen entradas de acompañante y localidades para el público en general.

Aquí puedes ver toda la información sobre las localidades.

El Real Oviedo disputará la vuelta de la final del Playoff de ascenso a Primera División en el Estadio Carlos Tartiere el sábado 21 de junio a las 21:00 horas, ante el ganador del encuentro entre el CD Mirandés y el Racing de Santander, que se enfrentarán este jueves.

Con motivo de este encuentro, el Club informa a sus abonados y aficionados sobre el proceso de venta de entradas:

Abonados - Play Off

Abonados azules: Podrán adquirir la localidad correspondiente a su abono por 20 euros.

Abonados Oro y Plata: En el caso de adquirir la localidad a 20 euros, 10 de ellos se les descontarán en caso de renovación del abono en la temporada 25/26.

Online: desde ya hasta el martes en entradas.realoviedo.es

Presencial: El lunes y el martes, en horario de 10 a 18 horas, las taquillas del estadio permanecerán abiertas para poder adquirir las localidades de manera presencial.

Las entradas de abonado NO adquiridas el martes, se liberarán para venta general.

Entradas extras para abonados

Cada abonado azul podrá comprar hasta:

2 entradas de acompañante a 60 euros cada una (hasta agotar las 2000 entradas disponibles).

Una vez agotadas estas, tendrán a disposición hasta 4 entradas adicionales a 120 euros cada una, hasta fin de existencia de las mismas.

Abonados no residentes

Los abonados con carnet No Residente podrán adquirir su entrada al precio de 60 euros.

La gestión se realizará exclusivamente vía correo electrónico a: noresidente@realoviedo.es.

Bebés

Los bebés abonados podrán acceder al estadio presentando su carnet de abonado, sin necesidad de adquirir entrada adicional.

Público general

Las localidades para público general de cara a la vuelta de la final del Playoff tendrá un precio de 120 euros.

Las oficinas del Club permanecerán cerradas hasta el próximo lunes, por lo que el proceso de compra de entradas deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma online entradas.realoviedo.es hasta dicha fecha. Rogamos a los abonados y aficionados que gestionen sus localidades por esta vía durante estos días.

El lunes y el martes, en horario de 10 a 18 horas, las taquillas del estadio permanecerán abiertas para poder adquirir las localidades de manera presencial.

PREGUNTAS FRECUENTES:

01. ¿Hasta cuándo puedo adquirir mi entrada de abonado?

Hasta el martes 17 de junio incluido. Se liberará para venta general en caso de no adquirirla.

02. ¿Puedo liberar mi abono para el club? ¿Tendré compensación por ello?

No. Al tratarse de un partido fuera de abono, no es posible la cesión como en partidos de alta demanda en Liga.

Los abonados que no activen su abono para el primer partido del Play-Off y no obtengan la entrada correspondiente, verán su asiento liberado para venta general.

03. ¿Los abonados bebé pueden entrar con su abono?

Sí. Deben presentarlo en el torno como en un partido normal.

04. ¿Debo usar un email diferente por cada usuario en el Portal de Abonados?

Sí. El sistema de LALIGA requiere un correo distinto por usuario para diferenciar activaciones de abono o compras. No permite compras de entrada múltiples a diferentes abonos desde una misma cuenta. Recomendamos crearlo gratuitamente en Gmail.

05. Me han hecho dos o más cargos por la compra de un abono. ¿Puedo reclamar?

Sí. El sistema regulariza las compras duplicadas en 24/48 horas. Si no se te ha devuelto el importe, contacta con abonados@realoviedo.es. El club gestionará la devolución del importe cobrado de más.

06. No he recibido el email de la compra.

Revisa por favor la carpeta de correo no deseado. En momentos de alta demanda, el envío puede tardar varias horas. Si tras 48 horas no lo has recibido, contacta con el club. Especialmente recomendamos NO usar hotmail, ya que por defecto categoriza los envios de LALIGA (incluidos entradas) como spam/no deseado.

07. He recibido un SMS del club. ¿Es fiable?

Sí. El club envía SMS en momentos puntuales para activar el abono o comprar entradas, facilitando al máximo la compra al ser dos clics.

08. He recibido un SMS para comprar la entrada de mi carné, pero ya lo había hecho hace 10 minutos.

Puede deberse a dos motivos: