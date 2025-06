Paunovic no piensa más allá del ascenso: "No quiero centrarme aún en la próxima temporada"

El Oviedo ya es equipo de final de play-off. Por segundo año consecutivo, los azules tienen la oportunidad de ascender a Primera División. Sobre ello habló Paunovic, técnico carbayón, en rueda de prensa.

El partido. "Quiero felicitar al rival, que ha sido muy duro, tal y como lo esperábamos. Han conseguido sacar lo mejor de nosotros para pasar esta eliminatoria. Máximo respeto y desearles suerte. Los primeros veinte minutos no fueron buenos. El rival estaba mejor con su propuesta de juego. Nos condicionó mucho el aspecto psicológico. Cuando ocurre la desgracia del penalti y ellos se ponen por delante, vimos las orejas al lobo. Ahí el equipo reaccionó. Mejoró, pero no lo suficiente. En el descanso conseguimos recolocar el grupo y volver a ser un poco más protagonistas. Y luego Cazorla ha sido el héroe".

La importancia de Cazorla. "Cazorla y yo lo hablamos. Hay un plan para esta eliminatoria. ÉL nos tiene que dar su mejor versión y para eso hay que gestionar sus minutos. Tenemos tiempo entre semana para que pueda estar dispoinible. Nos dio lo que necesitábamos hoy. Sé que todos quieren jugar los 90 minutos, pero hay que saber que hace unos días jugamos un partido duro. Hay que gestionar bien la semana. Es un honor tener a Cazorla. Es una persona tremenda, nos beneficiamos de su buen humor, de su ejemplo. Queremos lo mejor y él representa lo que es este equipo. Representa lo que es Asturias y España. Tiene una alegría tremenda y un talento fantástico. En el vestuario es un gran ejemplo. Todos los compañeros le cantaban el 'Oh, Santi Cazorla'. Es el corazón del equipo".

Una mala primera parte. "Había que recuperar la calma y saber que no estábamos mal. La reacción fue buena y teníamos que dar los retoques. Lo más importante era ser conscientes de que con ese resultado pasábamos, pero había que marcar gol. Adoptábamos una estructura de ataque, pero el timing no era bueno. Toda la primera parte no fue buena, sin quitarle mérito al rival. En la segunda parte lo ajustamos. Sabemos que somos un buen equipo. Teníamos que volver a ponernos firmes y mostrarle los dientes al rival. Entendimos muy bien lo que teníamos que hacer. No éramos nosotros. La presión nos pudo. Debíamos de mostrar una cara mucho más bélica y no estuvimos ahí. Nos faltó un poco más de carácter y de liderazgo. Lo intentaban imponer los cinturones negros que tenemos, pero no conseguimos inclinar la balanza. En la segunda parte sí fue así".

Ilyas y Viñas. "Chaira lleva varias semanas entrenando bien y Fede muchísimo. Hay que darle mucho crédito a nuestros médicos, al igual que al preparador físico, porque han podido jugar y manteniendo los números físicos. Viñas ha cambiado el partido para bien. Su gol está bien anulado. Es un trabajo íntegro de todo el equipo".

El ascenso y su continuidad. "Solo pienso en el día del ascenso. Cada respiración está dedicada hacia el ascenso. Ojalá se dé y seguiremos trabajando para ello. No quiero adelantarme a nada. Hay una tremenda energía desde que llegué y es nos nutre en cada momento. Hoy ha sido importante porque quedan dos partidos. Solo falta ir a por ello".

El partido, una guerra. "Cuando dije la guerra me refería a la guerra futbolística y así fue. El fútbol son combates dentro de un terreno de juego. Cuando alguien te supera debes recomponerte. Esas batallas son continuas. Cada rival es distinto, los dos equipos juegan de una manera distinta, por lo que debemos finarnos en el partido de mañana".