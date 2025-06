El club "blinda" el Tartiere con entradas solo para abonados: ¿Cuándo sale la próxima tanda?

Ya ha pasado más veces, pero cada vez parece que los tiempos se acortan más. Que las ganas crecen y crecen según se acerca el final. El oviedismo ya tiene marcada en el calendario una fecha, el sábado 21 de junio, cuando el Tartiere será testigo de la vuelta de la final por el ascenso. Los socios deberán pasar otra vez por taquilla, abonando 20 euros para hacerse con una localidad, pero además el club ha puesto a la venta localidades de acompañante de socios. Las primeras 2.000, a un precio de 60 euros, volaron en tan solo media hora. Habrá que esperar hasta el miércoles para que se pongan a la venta más localidades, estas a 120 euros. También este paquete está destinado a abonados azules. El club quiere blindar el Tartiere y, salvo las localidades intercambiadas entre los finalistas, no habrá entradas al público no abonado.

Como ya sucedió en el choque ante el Almería, los más de 25.000 socios deberán pagar 20 euros (los menores de 18 años tienen precio reducido de 10). 10.000 de ellos ya habían sacado su entrada ayer.

Además, los socios de categoría oro y plata tendrán en el próximo abono un descuento de 10 euros si sacan entrada para la final. Los socios pueden adquirir los tickets en entradas.realoviedo.es desde ya y hasta el martes. Y también pueden gestionarlo en las taquillas del Tartiere el lunes y el martes entre las 10.00 y las 18.00 horas. Si el martes un abonado no ha comprado la entrada, el club procederá a librar su asiento para que pueda ser ocupado por otro aficionado. Además, el Oviedo puso ayer a la venta 2.000 localidades para acompañantes de socios (cada abonado podía adquirir un máximo de 2) y en tan solo media hora se agotaron. Es el síntoma inequívoco de las ganas que hay por estar presente en la final.

Para la siguiente remesa habrá que esperar hasta el próximo miércoles, una vez que se conozca el número de butacas liberadas por socios que no puedan o no deseen asistir al último encuentro de la temporada. También hay que restar las que se acuerden con el rival para repartir en la zona visitante. Pero este segundo bloque tiene un precio de 120 euros. De cara a este paquete, los socios vuelven a tener opción preferencial, pudiendo cada abonado comprar un máximo de cuatro tickets por carnet. El club no vendrá localidades a público general, sino solo a través de abonados, algo que difiere de otros procesos anteriores. Y la razón es la de tratar de blindar el Tartiere, de que no haya opción para aficionados rivales de acceder al campo más allá de la zona reservada para visitantes.

Además, las familias con bebés con carnet de socios no tienen que gestionar ningún tipo de localidad y será suficiente con enseñar el abono a la entrada del estadio.

Así es la venta de entradas

