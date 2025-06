El primer gol fue en los despachos: así logró el Oviedo contar con Rahim en plenas fechas FIFA

"El play-off está adulterado", protestó Rubi, una vez eliminado, en la sala de prensa del Tartiere. Y la frase sonó a pataleta, pues los clubes conocen desde el comienzo de la competición los riesgos a los que se exponen por la coincidencia de fechas de sus internacionales. El Almería sabía de los riesgos. También el Oviedo, que pudo perder a Fede Viñas y Rahim al ser habituales con Uruguay y Níger. Pero el primero cayó lesionado y con el segundo hubo un amplio trabajo de despachos, una labor en la sombra con el beneplácito de la Federación de Níger que dio como resultado la exoneración del lateral para el doble compromiso internacional con su selección. El primer gol del Oviedo-Almería lo metieron los azules en los despachos.

La citación para las selecciones internacionales tomó desprevenido al conjunto andaluz, que no vio venir la convocatoria de su futbolista más determinante. Luis Suárez fue llamado a última hora, tras la lesión de dos delanteros, y la moral almeriense quedó tocada. Fue un terremoto. En Oviedo, había un par de riesgos parecidos, no tan altos porque no existe una dependencia tan clara en un solo futbolista.

Pero la clasificación para el play-off arrojaba dudas sobre la situación de Fede Viñas y Rahim, habituales en los últimos meses con Uruguay y Níger. La lesión en la rodilla impidió al primero ir con los charrúas (el club tuvo que argumentar su dolencia) mientras que con el lateral hubo un trabajo en la sombra con un conocido del aficionado más veterano como clave en la operación: Ezaki Badou.

Ezaki es el actual seleccionador de Níger, pero antes fue un portero de talla internacional que a finales de los 80 y comienzos de los 90 defendió durante seis temporadas la meta del Mallorca. Ahí viene su nexo lejano con el Oviedo: fue el portero que defendía la meta rival en el último ascenso azul a Primera, el de 1988.

Ezaki, con el Mallorca. | LALIGA

El caso es que los rectores azules tienen una relación fluida con la Federación de Níger y aún más estrecha con su seleccionador, al que le hicieron ver en sus frecuentes contactos los beneficios que tendría para Rahim disputar el play-off. Cuentan desde el club que la predisposición de Ezaki fue siempre total y que en Níger valoran de forma muy positiva el crecimiento del lateral desde que fichó por el Oviedo.

Ayudó el hecho de que, al contrario que Luis Suárez con Colombia, los choques de Níger, ante Gabón y Zimbabue, fueran amistosos. Pero al tratarse de fechas FIFA, la selección africana podría haber forzado la llamada y dejar al Oviedo sin un futbolista que cumplió un gran papel en la eliminatoria ante el Almería.