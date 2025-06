El entrenador del Mirandés comienza la guerra psicológica: “Lo nuestro es un sueño y lo del Oviedo es una obsesión”

Alessio Lisci, entrenador del Mirandés, afronta el reto más importante de su carrera en los banquillos, justo antes de poner rumbo a Osasuna, donde entrenará la temporada que viene. El técnico del once jabato quiere ponerle la guinda a una gran campaña con el ascenso. Y afronta el duelo ante el Oviedo con confianza en los suyos. El entrenador aprovechó su intervención previa al choque de ida para tratar de traspasarle la presión a su rival, declarando que “lo nuestro es un sueño y lo de ellos una obsesión”. Están han sido sus palabras.

La presión antes de la cita. “En primer lugar quiero felicitar al Oviedo por la clasificación para la final que es muy difícil y por el trabajo que están haciendo. Nosotros tenemos ganas más que presión. Cuando estás en una final, quieres ganar y ascender, pero lo nuestro es un sueño y lo de ellos una obsesión. Ellos tienen la obligación de ascender, ya perdieron el año pasado, y lo nuestro es un sentimiento diferente y más cómodo. Vamos a ver si somos capaces de perseguir y lograr ese sueño”.

El duelo. “Siempre he dicho que el mejor once lo tenía el Almería y los 23 mejores los tiene el Oviedo así que era uno y otro. Es una final de playoff. En la final te vas a enfrentar a un equipo muy bueno. Me encanta enfrentarme a los mejores así que estoy muy contento de enfrentarme al Oviedo. El favoritismo obviamente es para ellos, pero lo bonito del fútbol es que pueden pasar cosas diferentes y llevamos un año así y ojala lo consigamos”.

¿Pocos goles? “Aquí ganamos 1-0 contra ellos. Sabemos también jugar en un contexto de mínimos, de encajar solo un gol. Ahí va a estar la clave para poder ascender. Si vamos a un contexto de muchos goles, de querer marcar mucho, creo que será difícil porque será un partido mucho más igualado”.

El Oviedo de Paunovic. “Tener que jugar una final sin entrenar me pone triste porque nos encanta entrenar y pierde mucho el espectáculo. No lo digo de cara al Oviedo. Nos podía haber tocado a nosotros quedando terceros. El Oviedo que es un equipo diferente porque ha cambiado de entrenador. Tiene mucho talento y es capaz de marcarte goles de muchas formas. Tienen de todo en plantilla. Es un partido que hay que preparar bien y debemos priorizar cosas porque no tenemos tiempo material y el equipo tiene que recuperar bien. jugar con solo dos días de descanso es terrible para los jugadores”.

¿Firma el empate? “No firmo ningún resultado porque necesitamos tener mentalidad de equipo que quiere ascender, no mentalidad de equipo pequeño. Dicho esto cualquier resultado en la ida es bueno. Si te metes en una prórroga, la última media hora es muy dura teniendo un resultado más a favor. A ellos tampoco les vale el empate. Nosotros tenemos que estar tranquilos y saber que es importante salir de aquí con ventaja y si no se puede, hay 120 minutos de vuelta que no son pocos para lograr esa ventaja”.