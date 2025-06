Paunovic no tiene dudas de que el Oviedo lo conseguirá: "Vamos a morir por la afición"

El Oviedo pierde la ida de la final del play-off contra el Mirandés por 1-0. Los de Paunovic están obligados ahora a ganar en el Tartiere. Sobre ello habló en rueda de prensa.

El resumen. "Tengo un cabreo tremendo por fallar las oportunidades que tuvimos. Marcar habría sido crucial. Jugamos muy bien y la propuesta ha sido de ir a por el partido. Lamentablemente se adelantaron muy rápido y se torció la dinámica que buscábamos, pero el equipo tuvo paciencia y no se descompuso. El rival no ha tenido prácticamente más aparte del gol. Mientras tanto dominamos. Es un rival difícil en cuanto a su propuesta, que es desafiante. Creo que estuvimos bien en cómo manejamos los segundos balones. Estuvimos bien ordenados cuando ellos prolongaban entre los delanteros y querían ganarnos la espalda. Nos faltó gol. Era el combate que esperábamos".

El partido. "Ellos jugaban mucho en largo, con el portero. Sacaban algún medio por el costado izquierdo, algo que ajustamos. Con balón tuvimos una propuesta buena, pero nos faltó más disparo. Solo hubo uno en toda la primera parte. Creo que los chicos lo han dado todo, pero estos partidos se ganan con desparpajo. Hubo situaciones en las que pudimos estar más vivos, pero que nadie dude que estaremos listos para el sábado".

La jugada del gol. "No he vuelto a verla pero me la recrearon. Hubo una situación previa para poder contenerlos y que no llegase el centro. Hubo una disputa aérea que ganan ellos y la pega bien. Es difícil para el portero. Es la única en la que perdimos el duelo y nos costó el gol".

La reacción tras el tanto. "Para nosotros sigue siendo 0-0. Como si no hubiésemos encajado. No quería que se descompusiese el plan. Cuajó rápido y empezamos a controlar. Tuvimos una respuesta inmediata. Hassan decide dar pase en vez de tirar y eso hubiese sido casi gol, pero eso nace de la calma que tuvimos, algo bueno. En la segunda parte fuimos a más. El penalti es lamentable, pero esas cosas pasan".

La baja de Cazorla. "En principio había que monitorizar hasta los últimos minutos del partido. Debería estar para el próximo partido, eso es lo que dicen los servicios médicos. Es una molestia. No podíamos tomar ningún riesgo en el partido de hoy".

El penalti fallado. "Estaba planeado que lo tirase Colombatto".

El duelo del sábado. "Que nadie tenga ninguna duda que vamos a morir por ellos. Por esta afición. Sabemos que el Tartiere va a rugir. Serán el empuje que necesitamos para subir a Primera División".

Que el ánimo no decaiga. "Totalmente. Me pasó cuando descendimos, empatamos contra el Madrid y fuimos derrotados a Mallorca. Eso no puede pasar. Tenemos que ganar. Vamos a encontrar la manera y lo conseguiremos. Sé que el rival se preparará también, pero sé que encontraremos la manera. Tenemos tiempo y jugamos en casa. Que se prepare todo el mundo. Luego las tácticas hay que tener cabeza. Saber a lo que vamos a jugar. Todo eso nos ha traído hasta aquí porque hemos jugado bien. Supimos sobreponernos a las adversidades. Este es el último paso".

Las lesiones. "Hassan podría tener una sobrecarga, pero no he tenido ningún informe. Lo que veo en los dos delanteros es que necesito a gente preparada. Paraschiv estaba con las pilas cargadas, le faltó el gol. Hizo un trabajo tremendo. Viñas es un jugador que vuelve de una lesión y Alemão está con sus problemas. Tenemos a los tres y lo que tenemos que hacer es golpear más".