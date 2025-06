A Primera se llega por el peaje de Anduva: así aterrizan Oviedo y Mirandés en la final y estos son los posibles onces

Llegó el día. El primero de los dos. La antesala de la jornada en la que todo se decidirá en el Tartiere. Pero antes hay que pagar el peaje de Anduva, campo pequeño y coqueto, con encanto porque es diferente a los que se suelen ver en Segunda. Llega el Oviedo pleno de confianza, pero consciente de los peligros. Tocará sufrir, seguramente, pero si de algo sabe este Oviedo, el de los últimos tres meses, es de sobrevivir en las más angostas situaciones. Juega el equipo azul en Anduva (19.00 horas, LaLiga TV) por un puesto en Primera 24 años después. Solo con mencionarlo uno puede darse cuenta del tamaño del reto.

Tras sufrir, y celebrar por todo lo alto, el doble enfrentamiento ante un Almería respondón, un gran equipo que despertó en el Tartiere pero que se topó con el penúltimo recital de Santi Cazorla, los carbayones se preparan para otro desafío diferente. No tiene la plantilla del Mirandés el cartel de la del Almería, la más cara, pero es un equipo más trabajado, más solidario y con más alternativas en el juego. Mejor equipo, en definitiva, por lo que ha dicho la clasificación esta temporada y lo que muestran las sensaciones.

Deberá, de primeras, el Oviedo igualar en intensidad a un equipo que avanza en un estado continuo de euforia, lo que provoca que haya llegado a cotas nunca vistas en la historia del club jabato. Un rival que "te agota", como definió Paunovic en la previa. Sí parece el Oviedo preparado para esa batalla, ya que es un conjunto que en ocasiones puede faltarle regularidad en su propuesta o atascarse con la pelota, pero nunca se le ha visto renunciar al cuerpo a cuerpo.

Los azules han contado con un día más de descanso que su rival, otra consecuencia positiva de haber terminado la Liga en la tercera plaza: las otras dos son cerrar la eliminatoria en el Tartiere y que el empate total a goles le vale, tras la disputa de una prórroga, para ascender a Primera. Paunovic ha empleado dos sesiones para recuperar cabeza y piernas y ha centrado el plan de partido en la sesión de ayer, celebrada en el Tartiere.

Se esperan novedades en el once. Primero, porque ha sido la tónica habitual desde la llegada del serbio, y se ha convertido de paso en un método muy efectivo para mantener a todos sus efectivos enchufados. Segundo, porque el esfuerzo del miércoles está aún reciente. La estructura defensiva no está en el debate, pero a partir de ahí sí hay alternativas. Cazorla podría regresar al once tras su exhibición ante el Almería. Viñas, otro que mostró estar listo, pugna con un renqueante Alemão por el nueve.

El once podría ser el formado por Aarón; Vidal, Costas, Calvo, Rahim; Sibo, Colombatto; Hassan, Cazorla, Chaira; Viñas. Completan la lista de 25 (debe descartar dos): Braat, Narváez, Lucas, Luengo, Marco Esteban, Pomares, Cardero, De la Hoz, Portillo, Seoane, Paulino, Moyano, Paraschiv y Alemão.

Expedición carbayona

Estará el equipo apoyado en la grada, no es novedad. El viaje no es complicado, menos de cuatro horas desde Oviedo en coche. La dificultad radica en hacerse con una entrada. Hay 391 afortunados que estarán en las gradas y muchos otros apuran las opciones de presenciar el choque en directo. Y está, también, un amplio contingente azul que viajará a lo largo de la mañana de hoy hacia Miranda de Ebro para vivir la previa y el choque, aunque no desde el campo. Se esperan cientos de seguidores carbayones sin entrada, pero dispuestos a disfrutar de todo el ambiente festivo que rodea a la cita.