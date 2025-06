El rugido del Tartiere: el oviedismo quiere marcar el primer gol de la final

Si la historia acaba bien este sábado, todo habrá tenido sentido. 24 años después el Real Oviedo se encuentra a una sola victoria de regresar a la Primera División. Es el último escalón otra vez, ese que se atravesó en el alegre avanzar de la temporada pasada en una mala tarde en Cornellá. Pero este año es diferente. Porque las cosas se deciden en el Carlos Tartiere. Una caldera de 30.000 personas se prepara para llevar a los de Paunovic en volandas en una cita que puede ser histórica.

Tendría sentido que el punto final a los años más grises en la historia del Oviedo se pusiera en el Tartiere más colorido. Ha sido la afición la que más ha sufrido en este casi cuarto de siglo la caída y la principal razón de que, a pesar de todo, el Oviedo siga vivo y muy cerca de volver. En un eliminatoria de detalles -Reina acierta, Aarón salva el segundo, Raúl rechaza a Colombatto…- contar con las alas que da una afición entregada puede ser uno que marque diferencias.

Por si quedaba alguna duda sobre cómo había asimilado el oviedismo la derrota en Anduva, algunos detalles. Los futbolistas fueron recibidos en la rampa del Carlos Tartiere a la llegada de madrugada de tierras burgalesas. En el interior del parking del estadio, un lema firmado por Symmachiarii: «La vamos a conseguir, vais a pasar a la historia. A la guerra». Los futbolistas son conscientes de lo que viene por delante. Y cualquiera que pasee por la ciudad estos días. A las banderas en los balcones y a las fuentes teñidas de azul desde la semana pasada se unieron ayer varias pancartas que rezaban la frase: «Ruge Tartiere».

El campo vivirá uno de sus momentos álgidos desde su inauguración en 2000, año que precedió al inicio de la debacle: el nuevo campo solo ha vivido un año en Primera. Los 30.500 espectadores están asegurados en las gradas y, salvo los 391 aficionados jabatos que viajarán a animar a los suyos, el resto vestirán de azul. Así se lo ha asegurado al Oviedo con una política de venta de localidades exclusivo para los acompañantes de socios: solo los abonados pueden acceder a los tiques.

La última remesa de entradas saldrá a la venta mañana, aunque el club aún no ha anunciado la hora. Tampoco se sabe el número de las mismas, ya que depende del número de socios que no hayan confirmado su presencia en el choque, pero en todo caso no parece probable que sean más de 2.000. Los abonados que lo deseen pueden acceder a un máximo de 4 entradas por carnet, a un precio de 120 euros. En la primera remesa, vendida la semana pasada en solo 2 minutos, a la hora fijada para adquirir las entradas había 8.750 socios accediendo a la web. El sistema quedó colapsado y se recuperó más tarde.

Mente clara

El mensaje de Paunovic ha sido claro desde que acabó el choque de Anduva y el oviedismo parece caminar por el mismo sendero. Una victoria por la mínima daría el ascenso a los azules ya que su posición en la liga regular fue superior a la del Mirandés: tercero contra cuarto. Eso sí, de ganar por un tanto de diferencia al término de los 90 minutos, el choque se iría a la prórroga. De mantenerse el resultado, el equipo ascendido sería el Real Oviedo.

El Tartiere se prepara para una noche de las grandes. La que puede dar paso a la fiesta más deseada por todo lo que viene detrás. Busca rugir el estadio para que convertirse en un factor más que empuje a los de Paunovic. El oviedismo quiere marcar el primer gol de la final.