Veinticuatro años para cerrar la herida de Mallorca: así fue el partido del descenso del Oviedo a Segunda

El 17 de junio de 2001, hace exactamente veinticuatro años, el Oviedo descendía a Segunda tras trece en la máxima categoría del fútbol español. Lo hacía en Mallorca tras una temporada en la que no habían pisado la zona de descenso. Un empate en casa ante el Real Madrid la anterior jornada mandó al conjunto carbayón a Son Moix con la necesidad de rascar al menos un empate y que Osasuna no ganase su duelo ante la Real Sociedad. Sin embargo, el conjunto navarro venció en un partido que no estuvo exento de polémica, y los azules cayeron en Palma por 4-2 ante un equipo que jugó en Europa la siguiente campaña, y contra el que habían cosechado el ascenso a Primera en 1988. Casualidades de la vida.

Mallorca: Miki; Olaizoia, Siviero, Nadal, Miquel Soler; Engonga (Paco Soler, min. 55), Marcos; Finidi (Leo Biagini, min. 67), Eto’o, Ibagaza; y Luque (Álvaro Novo, min. 60). Real Oviedo: Esteban; Gaspar, Danjou, Boris, Rabarivony; Onopko, Jaime (Raúl, min. 72); Paunovic, Tomic (Rubén Reyes, min. 62), Iván Ania; y Oli. Goles: 1-0, min. 37: Engonga, de penalti. 2-0, min. 58: Eto’o. 2-1, min. 59: Oli. 3-1, min. 63: Ibagaza. 3-2, min. 72: Iván Ania. 4-2, min. 92: Álvaro Novo. Árbitro: Medina Cantalejo (cimité andaluz). Expulsó a Rabarivony. Amonestó al local Engonga y al visitante Danjou. Son Moix: 22.452 espectadores. Dos seguidores del Sporting, presentes en las gradas mostraban una pancarta en la que se podía leer «Eugenio, d’esta adelgaces», dirigida al presidente azul

El Oviedo, que inicialmente planteó un partido muy serio y durante muchos minutos jugó más y mejor que el Mallorca, recibió un primer golpe, bastante duro, a los 37 minutos con un penalti provocado por Rabarivony sobre Eto’o que le costó la cartulina roja. En esa jugada confluyeron todas las desgracias que el conjunto carbayón sufrió a lo largo de la temporada, porque se vieron perjudicados por los rigores arbitrales de un colegiado maldito para los azules dado que con Medina Cantalejo no conocían la victoria. La derrota no implicaba nada trágico salvo que Osasuna no ganase en Anoeta, pero tras el primer gol del Mallorca, los futbolistas de Antic se enteraron de que el conjunto pamplonica también se había adelantado en el marcador.

"No nos puede pasar lo mismo que aquella vez. Cuando empatamos en el Tartiere contra el Madrid fuimos a Mallorca derrotados", decía Veljko Paunovic, actual técnico del Oviedo y jugador de aquel fatídico encuentro en el bando carbayón, tras el partido del pasado domingo en Miranda de Ebro (1-0).

Oli e Iván Ania hicieron soñar con una gesta imposible, pero el duelo acabó con victoria mallorquina por 4-2 y el Oviedo descendió de una categoría a la que no ha vuelto tras veinticuatro años. Pero el sábado tienen la oportunidad de cerrar una herida que duele mucho dentro del oviedismo.