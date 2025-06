Cazorla, ante el partido "más importante" de su vida, zanja las dudas sobre su presencia en la final del play-off por el ascenso

El Oviedo juega este sábado el partido más importante de los últimos tiempos. Los azules pueden ascender a Primera, y uno de los protagonistas será Cazorla. Se espera que el doble campeón de Europa dispute el encuentro, y sobre ello habló en El Requexón.

Su presencia en el duelo. "Bien. Sé que voy a estar sí o sí. Es el momento de arriesgar y de estar todos unidos. Es el último paso. Espero poder mejorar de aquí al sábado para ayudar al equipo. Estoy para lo que quiera el mister. Estaré disponible para lo que necesite el equipo. Aportaré todo lo que pueda".

Cómo vivió el partido en Anduva. "Mucho sufrimiento. Se pasa peor fuera que dentro. Cuando tomamos la decisión antes de ir hacia el campo, el equipo hizo méritos para sacar un resultado mejor. El equipo tuvo ocasiones para poder empatar. Hay que darle la vuelta en casa con nuestra gente".

Lo que se espera. "Un Tartiere de ensueño. Nos esperamos algo único y ojalá podamos estar a la altura de lo que nos dan ellos. Es el objetivo que tenemos. Hay una afición increíble y queremos estar a la altura".

El Mirandés. "No creo que cambien nada. Son un gran equipo y si han llegado a donde han llegado es porque saben a lo que juegan. Habrá que tener calma, será un duelo difícil".

El duelo. "Con un resultado a favor ya nos vale, pero será complicado. Que nadie espere que ganemos fácil. Por eso necesitamos a la gente con nosotros. Ojalá el equipo esté a la altura. Para mí es lo más bonito, por encima de lo que siento yo personalmente. Verte cerca de volver a la élite se respira en el día a día en la calle. La ilusión está por encima de todo.

El choque más importante. "Sí, este es el partido más importante de mi carrera. El más especial. He vivido muchas cosas en mi carrera, pero lo que siento por este club y que me llegue al final de mi carrera lo hace único. Ojalá lo consigamos, por encima de que juegue yo o no".

La experiencia es un grado. "Tenemos que saber que será un partido difícil. Ante el Espanyol tuvimos el 2-0 y en Cornellá nos refugiamos en el resultado, quizá la inexperiencia y el miedo a perderlo. Hay que tener más personalidad el sábado, lo que nos faltó en Cornellá".