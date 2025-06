Las matemáticas azules, a favor de obra: estos son los números en los que se apoya el Oviedo para tratar de vencer al Mirandés

Los números son halagüeños. A pesar de que en Miranda llegó la primera derrota de la era Veljko Paunovic como entrenador del Oviedo –y en el momento más sensible para el conjunto carbayón–, las estadísticas están del lado del serbio. Trece partidos y una sola derrota. Y lo más llamativo. A la escuadra de Paunovic nunca le han marcado más de un tanto.

El Oviedo llega al partido más importante de la temporada con desventaja. Partía como favorito dada su tercera plaza en la Liga. No necesitaba marcar ningún gol para ascender a Primera División, pero, por desgracia, el Mirandés se puso por delante en el marcador en el minuto 3 y el Oviedo no pudo ni siquiera rascar el empate. Y eso que lo intentó, pero Colombatto no tuvo su mejor día y no pudo anotar el penalti que hubiera igualado la eliminatoria. Ahora, los azules llegan a la vuelta en el Tartiere con la desventaja de un gol. Sin embargo, su puesto en la clasificación le sigue permitiendo ascender con el empate en el marcador, por lo que un gol le serviría ahora mismo para jugar la temporada que viene en la máxima categoría del fútbol español.

Con ganar el choque, los de Paunovic lo tienen hecho. Basta que metan un gol más que su rival. Ni más, ni menos. No tienen que llevar a cabo una gran remontada como las del Madrid en Champions ni mucho menos. Un gol más que su rival, el Mirandés, y serán equipo de Primera División. Y lo positivo es que el duelo se juega en el Tartiere, donde los azules son infranqueables.

El Oviedo necesita marcar, y que el Mirandés no lo haga. Buenas noticias para Paunovic, que desde su llegada solo ha tenido que lamentar tres tantos en el Tartiere en seis encuentros, lo que hace un 0,5 de media. Un dato que da fe al oviedismo, puesto que refleja la dificultad que tiene marcarle a un conjunto azul que aspira con lo más grande. Además, desde la llegada del serbio, los carbayones han anotado diez tantos en el feudo azul, lo que hace una media de 1,66 goles por partido. De hacerse realidad esta estadística, el Oviedo se marcharía a dormir el sábado celebrando el ascenso. Las matemáticas no fallan, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.

Fuera de casa, la cosa empeora, pero no mucho. El Oviedo ha anotado siete tantos en siete partidos –un gol de media por choque–, y ha encajado cinco, –0,71 por duelo–. Sin embargo, los azules no tienen que jugar más lejos del Tartiere. En total, Veljko Paunovic ah visto a los suyos anotar diecisiete tantos y recibir ocho –1,31 de media de goles marcados frente a 0,62 de tantos encajados–, unos números que sin duda están con el Oviedo.

A pesar de la derrota en Anduva, el viento sopla a favor de los azules, que miran el marcador de la temporada pasada en Cornellá. Se llegó igual, con un 1-0 a favor de los azules, y lo que pasó después ya es historia. Pero hay que esperar al sábado para ver si las matemáticas acompañan al conjunto de Paunovic.