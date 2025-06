La afición azul agota el papel en el Tartiere y el club se queda sin existencias de la primera equipación en sus tiendas

El Tartiere va camino del lleno. No queda ni un asiento libre en el campo. O casi. El conjunto carbayón vendió ayer todas y cada una de las entradas del feudo carbayón de cara al duelo de la final del play-off ante el Mirandés, que se disputará este sábado, a las 21 horas, y solo quedan disponibles las últimas 250 localidades, con un precio de 60 euros, destinadas exclusivamente a los abonados oro, los socios con más de 50 años de antigüedad en el club. El oviedismo se ha volcado en masa con el equipo, y nadie quiere perderse una cita que podría ser histórica y con un seguimiento que va a ritmo de récord.

Tras veinticuatro años fuera de la élite del fútbol español, el Oviedo vuelve a tener la oportunidad de luchar de tú a tú con los grandes. Por ello, la hinchada carbayona ha agotado las entradas para el partido ante el Mirandés. Sin embargo, la venta no ha estado exenta de polémica. Muchos abonados que ayer hicieron cola online para hacerse con una entrada de acompañante, sufrieron problemas durante el proceso. Web caída, redirecciones constantes y varios errores enfadaron a una parte de la afición, deseosa de conseguir su localidad.

Desde el club azul explican que los problemas se debieron a la gran cantidad de personas que se conectaron al mismo tiempo a la página web. Los servidores no fueron capaces de soportar semejante volumen de tráfico y la plataforma comenzó a fallar. A pesar de las colas online que se formaron ya de madrugada, el Oviedo colgó las entradas que quedaban libres, a las 14 horas. Una hora después anunció, a través de las redes sociales del club azul, que no quedaban localidades. Sin embargo, varios usuarios que intentaron comprar aseguran que, a los dos o tres minutos de habilitarse la venta, la web ya indicaba que no había entradas disponibles.

Es la primera vez que se puede colgar el cartel de lleno en el Tartiere. Si todos los aficionados que han comprado entradas acuden al estadio, se batirá el récord histórico de asistencia en un campo de fútbol asturiano. Además, hay que tener en cuenta que muchos aficionados han llegado a pagar hasta 120 euros por una entrada, lo que refleja el amor que siente la afición azul por su equipo. Por otro lado, desde el club azul avisan que ya están detectando casos de reventa y advierten de que investigarán cada situación que se vaya detectando y tomarán las medidas oportunas en cada uno de ellos.

No solo van camino de agotarse las entradas. El Oviedo también se ha quedado sin existencias de la primera equipación carbayona. El stock de camisetas azules se ha terminado y, según el club, no se fabricarán más, ya que la nueva camiseta de la próxima temporada está a punto de salir. Aunque no han trascendido cifras oficiales, se estima que el Oviedo ha despachado más de 25.000 camisetas en lo que va de temporada.