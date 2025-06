Lisci da las claves del partido por el ascenso entre Oviedo y Mirandés y destaca el punto fuerte de los azules: "Si no juegan, yo encantado"

Alessio Lisci, entrenador del Mirandés, habló esta tarde sobre el partido del ascenso ante el Oviedo. El italiano elogió al conjunto carbayón y se espera un buen ambiente en la capital del Principado.

El partido, decisivo. “Los chicos están muy bien. Lo que han dicho Postigo y Raúl es exactamente así. Han entrenado bien. Hemos dado mucha normalidad a la semana que era lo que había que hacer y al final este tema de no tener presión lo tenemos que aprovechar. El equipo está espectacular a nivel anímico”.

Cambios en el Oviedo. “Eso habría que preguntárselo a Paunovic. Sí esperamos que jueguen con cuatro defensas, pero de cara a la ida ya sabíamos que habían jugado con tres en algunos finales de partidos y lo trabajamos un poco. Tenemos las dos opciones. Ellos tienen variantes arriba porque no es lo mismo si Cazorla juega de extremo o juega de mediapunta. Tienen una plantilla de mucho nivel y de muchos futbolistas. Hemos preparado varios escenarios y cuando veamos su alineación, veremos qué hacen”.

La semana. “Estoy contento porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Está claro que estamos a una altura del campeonato donde no puedes apretar mucho porque es más importante llegar frescos al partido que trabajar más cosas. Esperemos que todas las posibles variantes que hemos trabajado nos sirvan y seamos capaces de llevarlas a cabo”.

El ambiente. “Nuestra afición es importantísima y, por mucho que allí estén en gran inferioridad, sé que los vamos a oír, a empujar y que nos van a ayudar. Estarán con nosotros en todo momento. Para nosotros son fundamentales”.

Las charlas. “Que lo disfruten. Ojalá sea la última vez que lo vivan porque estén en categorías superiores, pero nunca se sabe si lo podrás vivir o no de nuevo, nunca sabes si vas a vivir una temporada tan bonita o no y entonces sería una pena que el último partido se sufra y no se disfrute. Que sean capaces de dar su mejor nivel y ser ellos mismos”.

La identidad. “Con matices como siempre porque cada rival es un mundo, pero lo que tenemos que hacer es ser nosotros mismos en mentalidad sobre todo. A partir de ahí, seguramente ajustaremos matices respecto a la ida, pero tenemos que ser el Mirandés”.

La temporada pasada. “El balance es espectacular porque después de 88 partidos hemos estado más veces líderes que en descenso. Es un poco el resumen de estos dos años. Es curioso lo del Oviedo del año pasado, como lo es que Postigo tuvo una lesión grave allí y volvemos de nuevo. En el fútbol se dan esas curiosidades que molan, pero todo depende de lo que demos nosotros en el campo. Está claro que hay una diferencia grande en cómo fuimos allí el año pasado a cómo vamos este año. Su situación es parecida porque ellos estaban en su mejor momento cuando fuimos allí. Si no recuerdo mal, si ganaban se ponían en posiciones de ascenso directo. Entonces el ambiente será parecido. Hemos conseguido dar la vuelta a la situación en unos 50 partidos y esto se debe a grandes chicos y al trabajo. Siempre lo he dicho tanto en los momentos malos como ahora que el trabajo nunca miente”.

Querer ganar. “Salir a empatar es un suicidio y vamos a intentar hacer nuestro partido que creemos que es la forma que más nos acerca a ascender aunque haciéndolo con criterio. Luego el partido durará 90 minutos o 120 y tenemos que ser capaces de jugar los varios escenarios porque serán más de uno”.

El partido en Anduva. “Creo que ellos van a intentar salir fuertes desde el principio a intentar ganar. Tenemos que ser fuertes y hacerle ver que estamos nosotros también en el campo en todo momento. A partir de ahí sabemos lo que tenemos que hacer e incluso tenemos nuestros planes B y C si las cosas van mal. A ver lo que pasa. Nosotros tenemos la capacidad de saber adaptarnos a lo que está pasando en el partido y mañana habrá muchos partidos dentro del mismo”.

El Tartiere. “Me centro en los nuestros. Está claro que todo lo que sea marcar gol, más allá del ambiente, nos favorece mucho así que en esta línea tenemos que ir a Oviedo”.

Uno de los mejores. “No lo sé. Al final es algo que no tiene ningún tipo de valor. Ser el mejor equipo del playoff no te hace ascender, igual que si sucede durante la liga. Lo que te hace ascender es marcar un gol contra el Almería o empatar o ganar mañana. Sinceramente no es algo que me preocupe. Lo que quiero es salir mañana con un ascenso”.

Cazorla y Alemao. “No me cambia la idea porque en la ida pensábamos que iban a estar los dos. Lo poco que trabajamos iba más en esa dirección y luego nos metieron la variante jugando con defensa impar. Cambia porque son dos jugadores muy buenos, pero si no tienen a otros que son buenísimos. En el medio pueden jugar Seoane o Portillo que son jugadores de un nivel altísimo. Van a jugar once muy buenos. Si no están, yo encantado. Me sabría mal por ellos, pero los que van a jugar son muy buenos”.