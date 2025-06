Así celebró Melendi el ascenso del Oviedo: "No voy a olvidar nunca este concierto"

Melendi quería celebrar en Primera el centenario del Oviedo y esta noche su sueño se ha hecho realidad. El histórico encuentro pilló al artista en plena gira y esta noche el cantante tenía un concierto en Torrelavega. Entregado al público de Cantabria pero con el corazón en Oviedo el autor de "Volveremos" retrasó veinte minutos su actuación al enterarse de que el encuentro entre los azules y el Mirandés se decidiría en la prórroga.

Tras interpretar algunas de sus canciones el carbayón pidió a los técnicos que orientaran los focos hacia el público porque quería ver las caras de la gent". "Estamos un poco nerviosos aquí arriba, me entenderán. ¿Cómo va la cosa? ¿Aguantamos? No voy a olvidar este concierto nunca, cuánto os quiero. ¿Aguantamos de verdad?", le dijo Melendi al público que se le entregaba en Torrelavega. Un momento que, como él mismo ha reconocido, no olvidará jamás.

Ahora sí, con el Oviedo en la prórroga y virtualmente en Primera tras 24 años de travesía, Melendi sale al escenario de El Malecón. pic.twitter.com/OFQxXAId89 — Pablo Puente (@SoyPabloPuente) June 21, 2025

Como explicaron los asistentes al concierto Melendi preguntó constantemente entre canción y canción cómo seguía el Oviedo. "Puro nervio pendiente de su equipo, que finalmente ha vuelto. No voy a olvidar este concierto nunca", sentenció, acordándose de cómo estará viviendo su padre el histórico ascenso de su equipo". Melendi volverá a ver a su equipo en Primera División y sumarse a las celebraciones de una jornada histórica.

Los azules han derrotado al Mirandés en la prórroga y la celebración de los oviedistas no se ha hecho esperar. El equipo y su afición pone fin a los años del barro, a los más grises y dolorosos de su historia. "Volveremos" es hoy más que nunca el himno que ha unido al oviedismo.