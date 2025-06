Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo: "¡Cazorla es el jefe de todos, está para jugar dos o tres años más!"

Jesús Martínez estaba exultante tras el ascenso del Real Oviedo a Primera División. El méxicano, que esta misma noche, a las 21.00 horas, tiene que estar en Estados Unidos viendo el partido que enfrenta al Pachuca, club del que también es propietario, con el Real Madrid, se quiso acordar de "toda esa gente que está en el cielo y que ha construido está gran institución".

También hizo referencia al ascenso: "100 años y vamos a estar a los 100 años en Primera División, gracias a toda esa gente que está en el cielo y que ha construido está gran institución. Y también que disfrute toda esta gente, que la verdad que se ha entregado siempre", añadió en los micrófonos de Movistar.

Preguntado por un proyecto ambicioso en Primera División, Jesús Martínez pidió algo de tregua. "¡Déjame disfrutar algo hoy! Lo más difícil es mantenerse, y tenemos muchos proyectos en puertas, tenemos que hacer una ciudad deportiva. Agradecer a todos mis jugadores, al cuerpo técnico, que hizo una labor extraordinaria".

Pero, con seguridad, las palabras más cariñosas fueron para el capitán y alma azul, Santi Cazorla: "'¡Es el jefe de todos, le voy a hacer un contrato.. está para jugar dos o tres años más", dijo.

En cuanto a su periplo para haber podido llegar a Oviedo, reconoció que está siendo agotador pero que no podía faltar: "No voy a dormir mucho, le dije a mis capitanes que se vayan ahorita a descansar porque mañana salimos a las seis de la mañana para ir al partido del Real Madrid. Pero a esto no podía faltar, y más que me acompañó mi hija Pauli, mi yerno y mi hijo Jesús".