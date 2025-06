Lisci lamenta haberse quedado a un paso del ascenso: "Es mejor que no hable, ¿cuándo entra el VAR?"

Alessio Lisci, entrenador del Mirandés, no quedó contento tras el partido.

"Quiero darle las gracias a toda Miranda y a los jugadores, porque han hecho un partido increíble. Es un orgullo haber entrenado a este equipo", comenzó diciendo.

"El Mirandés es muy grande y lo hemos demostrado, y lo será conmigo o sin mí. Se queda un mal sabor de boca y mejor que no hable, pero estoy muy contento", aseguró.

Es duro aceptar ciertas cosas. Me gustaría perder los partidos de otra forma, y no lo digo por mi equipo. Me alegro por el Oviedo, los dos nos merecíamos ascender", dijo.

"Con tener ojos, sobra. Hay cosas que no entiendo. ¿Cómo funciona la entrada del VAR? No quiero hablar más del tema, pero no nos rendimos. No sé si es mi último partido, pero no quiero ser la noticia", zanjó.