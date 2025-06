Los niños del barro, toda una generación que luchó sin saber lo que era estar en Primera y ahora toca el cielo

17 de junio de 2001. Un jovencísimo Paunovic lloraba sin consuelo en el césped del Soi Moix (Mallorca) acompañado, en la distancia, por miles de aficionados que desde Oviedo decían adiós a Primera.

A varios kilómetros de la capital asturiana, en una de las habitaciones del hospital de Mieres, las lágrimas eran bien distintas. Un bebé rubio lloraba como solo lo hacen los recién nacidos saludando a la vida. Era 17 de junio de 2001 y tras el pitido final del Mallorca - Real Oviedo, Paula Suárez se convirtió en la primera persona que no vería al Oviedo en la élite. El primer bastión de una generación de inquebrantables. La que nació de esas semillas plantadas en Ganzábal, Las Tolvas o Miramar con el objetivo de echar raíces. Dos décadas después, el tronco es robusto y sus ramas han permitido que los niños del barro trepen hasta la cima. Aunque no fue sencillo.

Desde aquel día de luces y sombras en la casa de los Suárez -–oviedistas de toda la vida – han pasado 24 años. "Mi madre siempre me decía que ese día fue el más feliz y a la vez, uno de los más tristes", recuerda la oviedista que tuvo sus primeros tonteos con el equipo cuando aún era una preescolar: "Mi padre era socio, pero a mí no me renovaban todos los años, así que se las apañaba para conseguirme algún carnet y poder ir juntos", relata. "Luego empezaron a darnos entradas en el cole, y me enganché de verdad".

A Gaspo Cosmen, como a sus primos, los hizo socios su abuelo Pepín. "Lo que es ser del Oviedo lo sentí el día que subimos a Segunda", evoca Gaspo, "mi abuelo sembró la semilla, pero los frutos no los recogió hasta ese día: yo creo que la emoción de ver a tanta gente, tan unida, festejando, fue lo que hizo que me enganchase". El abuelo Pepín no celebró al Oviedo en Segunda, pero lo dejó todo pensado para que sus vástagos azules pudiesen vivir lo que vivieron ayer: "Dejó parte de sus ahorros para seguir pagándonos el abono", menciona Gaspo que tras el partido miró al cielo y guiñó un ojo: "Seguro que esto también lo ve".

Ese año, el del ascenso a Segunda, Pablo Laca, que por aquel entonces vivía en Ourense, vino a pasar un fin de semana a Asturias con su tío. "Yo era muy guaje y, aunque en casa me hablaban del Oviedo, no era capaz de entender la magnitud", comenta Laca. Su tío le prometió ese domingo ir al Tartiere. Era 1 de febrero de 2015, "hacía un frío de pelotas y el hombre tenía 39 de fiebre… Pero el pobre me lo había prometido y cumplió", se emociona este joven que sigue viendo los partidos con los ojos de aquel niño de 10 años que pisó por primera vez el campo. "Yo quería ‘volver’, pero ni tan siquiera entendía qué era lo de ‘volver’. Para mí significaba ir otra vez a ese estadio tan grande y tan azul", sonríe. Ahora, ya en la edad adulta, sí sabe lo que significa. La próxima vez que ‘vuelva’ será en un encuentro de Primera División: "Prefiero mil veces al Oviedo que al Madrid o al Barça… Porque aquí somos una familia", y vuelve a abrazarse a su padre, con el que vivió ese final de partido que acabó también con el fin de una era.

Un fin que empezó a forjarse hace una década, con el regreso al fútbol profesional. El primer ascenso. La primera fiesta de los niños del barro. Los hermanos Lucas y Marcos Durán, mamaron el oviedismo desde la cuna: "Es el equipo de nuestra familia", recuerdan días antes de dejar de ser niños de barro convertirse en hombres y mujeres de Primera.