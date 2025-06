Paunovic habla sobre su continuidad en el banquillo del Oviedo y celebra el ascenso: "Hemos cerrado el ciclo de volver"

Veljko Paunovic, celebró el ascenso a Primera División en la rueda de prensa del Tartiere.

Cerrar el círculo tras el descenso en Mallorca. "Ha quedado cerrado. La verdad es que se que todos los que estábamos en ese poster nos hubiera gustado que tengamos ahora la revancha y el ciclo cumplido con regresar a Priemra con un representante de aquel grupo. Pude cumplirlo. Luego les mandaré el vídeo. Oviedo jugará en Primera. Felicidades a todos. Quiero felicitar a todos los rivales. Nos pusieron el partido difícil. Luego daré crédito a mi equipo. QUiero darle mucho crédito al cuerpo técnico anterior, que trabajaron muchísimo. Cuando nosotros nos hicimos cargo, había muy buen trabajo hecho. Quiero dar crédito a Antic, a Dubovsky, a mucha más gente que ya no nos acompañan, pero que desde el otro lado han sido un hincha más, incluído mi padre.

Su continuidad. "Lo que quiero es disfrutar esto porque llevo muchos años con la espina clavada. Quiero agradecer al club por la oportunidad. Desde ese momento me he sumergido al máximo totalmente paa que cumplamos el sueño. He estado tres meses sin ver a mi familia, acaba de llegar. Han sido una gran inspiración para mí y un gran apoyo. Hemos cumplido y reparado un daño emocional más allá de lo deportivo. Quería vivir este sueño despierto.

Los más jóvenes que nunca vieron al Oviedo en Primera. "Les digo que el Oviedo regresa a donde debería haber estado todo este tiempo, por todo. Sé que la española es la mejor liga del mundo y la Segunda está repleta de equipos que se lo merecen. Puedo decir que aquí se han hecho las cosas bien. La experiencia del año pasado nos sirvió".

La oferta. "Desde el momento que tuve la oportunidad de venir lo tenía claro, no lo podía dejar pasar. Antes me habían contactado, pero ahora era el momento y lo sentí. Mi cuerpo técnico se ha enamorado de este club. Ver las caras de esa gente ha sido un promotor tremendo y nunca dejé de trabajar para ellos. Estoy encantado aquí con este grupo de jugadores que son unos héroes. Culminar este trabajo ha sido algo inolvidable. Ahora no puedo sentarme y pensar en nada más que celebrar este momento".

El partido. "No vamos a lograrlo en los 90 minutos, lo tenía claro. Ayer se cumplieron diez años de cuando gané el mundial sub-20 con serbia. Tenía escrito debajo de la camiseta un lema: "El Dios da las misiones más difíciles a su gente más dura. Tienen que mirarla siempre que estén en apuros. Eso me marcó, y hoy ha sido igual".

En quién pensó. "La primera persona, fue, probablemente, mi padre. En toda la gente que se alegría por ascender. Todos los héroes son gente importantísima. Me alegro muchísimo por ellos. Uno de mis objetivos es que Cazorla jugase en Primera. Es una de las mejores experiencias que he tenido en el mundo del fútbol".

La celebración. "Lo celebraré con la familia cenando y luego con los amigos. Habrá champgne en el vestuario".