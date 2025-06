La plaza de América llevará el nombre de Santi Cazorla: la estrella oviedista escucha el anuncio de Canteli desde el balcón del Ayuntamiento

Mayoría absoluta de camisetas azules en la plaza del Ayuntamiento para celebrar el ascenso a Primera con los futbolistas y para coronar a Santi Cazorla como alcalde emérito del oviedismo. La estrella del equipo manejó los festejos desde el balcón del Consistorio como hace con la pelota, con la misma soltura y con total entrega a una afición que le idolatra. El doble campeón de Europa, emocionado como un canterano, se hizo con el micrófono para emocionar a miles de personas –esta vez sin balón–, cantó con ellos el "Volveremos" de Melendi y lanzó mensajes que van a quedar grabados para siempre como parte de una jornada histórica. "Oviedistas, hemos sufrido mucho, llevábamos mucho tiempo sufriendo, pero hoy es un día para disfrutar y eso nadie nos lo va a quitar. ¡Hala Oviedo!", gritó.

A. Domínguez / Real Oviedo

El capitán azul manejó ayer el Ayuntamiento. Hasta tal punto que los aficionados no dejaron hablar al Alcalde hasta que Cazorla les pidió que permitiesen intervenir a Alfredo Canteli, que antes había sido abucheado y ni siquiera había podido hacer público un anuncio que tenía preparado para la ocasión. Lo hizo cuando la estrella del equipo logró calmar a la marea azul. "Hacedme caso por favor, lo mínimo es dejar que el alcalde hable. Os pediría que lo escuchaseis. El Oviedo sois vosotros, eso no lo duda nadie, pero escuchadle", insistió Cazorla. Fue sólo entonces cuando Canteli volvió a coger el micrófono y, como pudo, lanzó la bomba: "Quiero proponer que la plaza de América lleve el nombre de Santi Cazorla ¡Viva Oviedo, viva el Real Oviedo!", dijo el alcalde.

Después, ya en el interior del salón de Plenos, Alfredo Canteli pudo explicarse mejor. Su idea es que la plaza de América pase a llamarse plaza de América-Santi Cazorla –así, con guión– y que su propuesta se apruebe en la junta de Gobierno que se va a celebrar el próximo jueves. "El Ayuntamiento tiene que reconocer lo que le ha dado Santi Cazorla al Oviedo y no hay mejor forma que la ‘Gabinona’, donde el equipo celebra sus ascensos, lleve su nombre", explicó Canteli. "Muy pronto estará el callejero cambiado", adelantó el Alcalde.

Fiesta en el salón de Plenos

Mientras los aficionados gritaban y se desgañitaban al ver a sus ídolos asomados al balcón del Ayuntamiento, en el interior, en el salón de Plenos, concejales de todos los partidos también celebraban el ascenso. Los ediles de todos los partidos con representación en el Consistorio vistieron ayer la misma camiseta. El azul fue el color de una Corporación que ayer se puso de acuerdo para lucir bufandas con lemas como el de "Inquebrantables" o el clásico "Orgullo, valor y garra". En los corrillos, así en "petit comité", muchos de los presentes reconocían que la fiesta del día anterior había sido "de las buenas".

También se notaba que la noche había sido larga para los futbolistas, aunque la sonrisa no se les quitó de la cara desde que el árbitro pitó el final del partido tras la prórroga del sábado. No es para menos, saben que son de Primera y que han cumplido con las expectativas de una afición tambiénde Primera. "Oviedo vibra de felicidad con este ascenso. Tardó mucho, pero ya está aquí. Nosotros ya éramos una ciudad de Primera División, pero ahora lo seremos todavía más", señaló Alfredo Canteli. Abajo, entre el gentío, un joven con la cara pintada de azul lo gritaba a los cuatro vientos: "¡Oviedo ya está entre los grandes!".

Santi Cazorla hablará sobre su futuro cuando termine la fiesta por el ascenso

Ni siquiera en mitad de las celebraciones, con la euforia derramándose por las calles de la ciudad y la Asturias azul henchida de optimismo, al entrenador del Real Oviedo se le levantan los pies del suelo. Veljko Paunovic sabe que en un par de meses tendrá que enfrentarse a una categoría en la que juegan los mejores equipos del mundo y tiene claros sus objetivos. Es prudente. "El año que viene a mantenerse", explicó ayer a preguntas de este diario.

A. Domínguez / M. Rendueles

El "míster" del Real Oviedo también estuvo ayer en el Ayuntamiento para participar en las celebraciones con los aficionados. Paunovic se asomó al balcón para dirigirse a una plaza en la que no cabía ni un alfiler, a una marea azul que se extendía incluso a calles del Antiguo desde las que no se ve el Consistorio. "La verdad es que es un orgullo estar aquí delante de todos ustedes. El sentimiento de pertenencia y de unión que hemos logrado sentir durante todo este tiempo ha sido único", dijo para arrancar la primera ovación. "No os quiero marear mucho, simplemente quiero daros las gracias a todos los que habéis estado sufriendo y apoyándonos durante todos estos años. Os deseo a todos lo mejor, que disfrutéis muchísimo de estos días de celebración y ¡Hala Oviedo!", gritó para cerrar su intervención.

Más tarde, ya en el interior del salón de Plenos, más calmado, atendió a LA NUEVA ESPAÑA. "Es nuestro primer día en Primera División, aunque no sea todavía oficial. Lo hemos conseguido y por eso la fiesta que hay aquí es tremenda", explicaba señalando hacia afuera. "Esto emociona. No se puede explicar el sentimiento que uno tiene cuando ve todas las caras de felicidad de la gente que ha estado esperando un cuarto de siglo por este ascenso", asegura el entrenador.

Mientras tanto, todos los periodistas presentes se arremolinaban en torno a Santi Cazorla en cuanto el capitán soltó el micrófono y abandonó el balcón del Ayuntamiento después de darse un baño de masas. La pregunta del millón: ¿Va usted a seguir un año más? "Lo menos importante ahora mismo es lo que pase con mi futuro, lo realmente importante es que este club está en Primera que es lo que se merece por historia y por afición", dijo. "En los próximos días tendréis noticias, pero ahora mismo lo que toca es celebrarlo y estar todos juntos. Ya he dicho que para mí este ascenso es lo más grande", añadió antes de salir del Ayuntamiento para continuar con la fiesta junto a sus compañeros.