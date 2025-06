El último baile de Primera en el Tartiere, ante el Madrid

El último partido que la afición del Oviedo pudo vivir en el Tartiere fue ante el Real Madrid. Los azules firmaron las tablas por 1-1 en un partido en el que se jugaban alejarse de la zona de descenso, un pozo que no habían pisado en toda la temporada y al que, por desgracia, cayeron en la última jornada de Liga ante el Mallorca. Y todo el mundo sabe lo que pasó después. El municipal carbayón, inaugurado esa misma temporada, no volvió a acoger un partido de la categoría de oro del fútbol español. Pero eso se acabó.

Por la izquierda, Eugenio Prieto, Amancio Amaro y Florentino Pérez, en el palco del Tartiere. / Jesús Farpón

El Oviedo, entonces presidido por Eugenio Prieto, saltó con su once de gala para medirse al conjunto blanco. En aquel plantel militaba Veljko Paunovic, entrenador que ha conseguido el ascenso a Primera 24 años después. No tuvo la mejor de las suertes por aquel entonces. El serbio falló una de las ocasiones más claras del choque nada más comenzar. Paunovic disparó demasiado cruzado un balón que le llegó rebotado tras un golpeo con la derecha de Tomic. Pero no tardaron los azules en inaugurar el marcador. Jaime remató un balón que terminó en la puerta de César, fabricando el único tanto carbayón de la noche. Poco después, Raúl, con un potente disparo desde fuera del área trató de batir a Esteban, pero su balón se estrellaba en el larguero. El rechace lo recogió un atento Solari y mandó el balón al interior de la meta oviedista.

Jaime, Iván Ania y Oli celebran el tanto azul, con Paunovic al fondo. / Jesús Farpón

Iba bien el Oviedo, pero Losantos Omar, trencilla del choque, decidió expulsar a Oli por doble amarilla justo antes del descanso. El asturiano tuvo que marcharse a la ducha tras recibir una patada en la cara a cargo de Iván Helguera. El colegiado vasco interpretó que Oli había simulado la acción, y recibió la segunda cartulina, lo que dejó al Oviedo con diez durante toda la segunda parte. Quién sabe qué hubiese ocurrido si Oli no resulta expulsado y los azules terminan con once jugadores un duelo que estaban dominando ante un Madrid que distaba mucho de ese equipo campeón de Liga aquel año. Igual la afición carbayona se hubiese ahorrado veinticuatro años de barro.

En la segunda parte, y con un hombre menos, el Oviedo decayó. Los azules echaron el resto en los últimos minutos, con ocasiones para Geni, Paunovic, Jaime –remató muy alto cuando estaba solo– y Tomic. La falta de puntería y las decisiones del árbitro terminaron por dejar el partido como estaba, en tablas y sin satisfacer a un Oviedo que se complicó la vida de cara a la última jornada ante el Mallorca. Pero ya no es tiempo de mirar al pasado. Se ha tardado, sí, pero el Oviedo podrá tomarse su revancha con el Real Madrid la siguiente temporada.