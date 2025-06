Un guiño azul a La Santina y la curiosa petición de Martín Peláez: así fue la ofrenda del Oviedo a la Virgen de Covadonga

"Esperemos ver a la Santina vestida de azul todo el año". Fueron las palabras de Martín Peláez, presidente del Oviedo, en la ofrenda a la Santina tras el ascenso del conjunto carbayón a Primera División. La entidad azul, tras unos días de celebración, decidieron acudir al Real Sitio para demostrar su fe y tener un gesto con la Virgen de Covadonga, a la que vienen asiduamente cada temporada.

El pasado 3 de octubre, todos los miembros del equipo acudieron a la cueva para pedir "salud y un ascenso". Por ello, el club se sentía en deuda con la Virgen, y quisieron agradecer "que la Santina nos acompañe". Escandell, Pomares, Lucas, Cardero y Calvo, además de casi todos los miembros del equipo directivo del club, mostraron sus respetos a la Santina por la "fuerza y fe" que les otorgó durante el campeonato para lograr el ascenso.

El conjunto carbayón visita a la Virgen de Covadonga / Miki López

"Tenemos aquí un equipo de Primera", comenzó diciendo David Cueto, abad de Covadonga. " Este equipo es un regalo para toda Asturias. Lo que está por venir es una ilusión, y en todo momento hay que ser agradecido. No hay asturiano que se precie que no eche un agradecimiento a la Virgen", dijo Cueto, antes de cederle el micrófono a Martín Peláez. El mexicano, emocionado, agradeció "toda la suerte" a La Santina. "Venimos a darle gracias, hemos tenido la bendición de cumplir el objetivo. Esto conlleva una responsabilidad espiritual. Somos hombres de fe. Jesús Martínez nos acompaña desde la lejanía y le hubiera encantado estar aquí. Cuando vinimos a principio de temporada pedimos terminarla todos sanos y en Primera", indicó Peláez, que terminó con una pequeña broma. "Esperemos ver a la Santina todo el año de azul". Cueto replicó. "Me comprometo a que vaya de blanco", zanjó.

Tras esto, los representantes del Oviedo depositaron una bufanda y varios ramos de flores frente a la Virgen de Covadonga, y encendieron varias velas antes de abandonar la cueva.

Fue en ese momento cuando el presidente confirmó que están en conversaciones, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, para cerrar la nueva ciudad deportiva azul en Siero. "Seguimos avanzando en los trámites con el Ayuntamiento de Siero. No queremos hablar de tiempos, pero estamos muy enfocados en que sea en Siero. Estamos trabajando mucho con el Ayuntamiento para agilizar licencias y todo eso. Hay mucha voluntad de las dos partes y la verdad es que va a ser algo muy importante si logramos concretarlo como se espera.", dijo Peláez, exhausto tras toda la celebración. "Estamos muy contentos, con muchas actividades. Pero bendito cansancio. Porque significa que logramos el objetivo , pero también estamos trabajando ya por lo que viene", indicó el presidente azul.

"Había soñado muchas veces el ascenso de diferentes formas. Es imposible no pensarlo. Cuando llegas aquí siempre tienes esa ilusión. Pero la realidad supera los sueños. Y sobre todo después de ver ayer (por anteayer) lo que fue la ciudad. Era incalculable el número de oviedistas que estaban en las calles. Fue impresionante", indicó.

Respecto a los próximos retos del Grupo Pachuca en Oviedo, Peláez señaló que desean "seguir mejorando. Teníamos que seguir creciendo, seguir apostando, tener una buena plantilla en todas las áreas. Ahora los recursos son mayores, pero los gastos también son más grandes. Queremos que la gente se acostumbre a ganar. Ayer me decía una persona que el objetivo en Primera es hacer 14 puntos. No será así. Este grupo es competitivo y ganador, y trabajaremos para que este equipo sea competitivo. Ya después, hasta dónde nos alcance. Ya estuvimos reunidos con Paunovic planeando la pretemporada, viendo lo que tenemos que ir apuntalando. No podemos cerrar al entrenador todavía, estamos en conversaciones. La parte contractual la tenemos que ver con su agente, que tiene una reunión Agustín (Lleida) con él. Las sensaciones que se perciben es que no va a haber problema, porque Pauno está encantado y es muy difícil irse después de ver todo lo que pasó tras el ascenso", indicó.

Cazorla

Sobre la continuidad de Cazorla fue claro. "Quedamos de hablar a su regreso de vacaciones. Tiene que pensar bien qué quiere. Nosotros queremos que siga, pero tiene que decidir él", aseguró.

Amor Domínguez / Joaquín Alonso

La plana mayor del Real Oviedo almorzó en Arriondas, este lunes. Antes de subir hasta la cueva de la Virgen de Covadonga, El Corral del Indianu, El Retiro de Pancar y Castro Gaiteru de Celoriu invitaron a la plana mayor del Oviedo a un almuerzo de confraternidad por el ascenso a la Primera División del fútbol español. Además, a la entada de El Corral, en Arriondas, fueron recibidos por seguidores del club carbayón que aplaudieron a rabiar por la hazaña conseguida este sábado en el Carlos Tartiere ante el Mirandés.

A la comida acudieron media docena de jugadores del plantel profesional de la entidad oviedista -Santi Cazorla no pudo acudir en esta oportunidad-, así como el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez; el director general del club azul, Agustín Lleida; y el director de Relaciones Institucionales y presidente de la Fundación Real Oviedo, César Martín Villar, entre otros.